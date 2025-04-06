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В Риге появятся девять новых улиц (+список) 1 1198

Наша Латвия
Дата публикации: 06.04.2025
mixnews.lv
В Риге появятся девять новых улиц (+список)

Комитет по развитию города Рижской думы завтра примет решение о названиях девяти улиц.

Городской совет планирует дать официальное название «Бралю Ирбишу» — территории, которую прежде неофициально называли «Площадью Чиекуркалнс» (находится в Чиекуркалнсе между 4-м перекрестком и 5-м перекрестком).

Как сообщалось ранее, в прошлом году эта территория была благоустроена, здесь были построены зоны отдыха и деревянная платформа-сцена, проведено озеленение, а существующая игровая зона расширена за счет развлечений для детей постарше.

Название «Улица Вецас Сканстес» планируется дать участку улицы рядом с перекрестком улиц Дунтес и Упес, простирающемуся во внутренний квартал.

В честь писательницы Маргариты Старасте — «Улица Маргаритас Старастес» — планируется назвать участок дороги от улицы Баускас до улицы Дигнаяс, которая параллельна улице Зиепниеккалнас.

Участку красной линии в районе Луцавсала за магазином «K-Senukai» планируется присвоить название «Улица Ивандес Кайяс«.

Улица в Старой Риге за бастионом от Епископских ворот до Яуниела будет переименована в «Улица Гутенберга«.

«Улица Бертаса Пипиняса» планируется назвать участок улицы между улицей Краста и рекой Даугава, около съезда с Островного моста.

Участок улицы Аустувес вдоль реки Даугава в районе Южного моста будет переименован в «Улица Саулриета Крастамала«.

Участок проспекта Остаса в Межапарке, проходящий мимо Большой сцены Межапарка, будет переименован в «Аллея Люции Гарутас«.

Участок улицы Кандавас между Юрмалас гатве и Ботаническим садом Латвийского университета планируется переименовать в «Улица Яня Штейнхауэра».

Рижской думе еще предстоит принять решение по всем названиям улиц.

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(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го апреля

    Я так понимаю, что все другие проблемы в Риге решены: и улицы без ям и чистые, и дурацкие ограничения скорости сняты, и деньги на идиотские столбики и стойки для велосипедов на перекрестках не тратятся... Осталось улицы переименовать - и тут же наступит светлое будущее! ...Было как-то кино, называлось "Фантастические твари". Интересно, кто видел - это не про депутатов Рижской думы случайно?

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