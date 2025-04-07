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Пройдусь по Берта Пипини, сверну на Бралю Ирбишу: в Риге опять переименовывают улицы 6 4812

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2025
LETA
Пройдусь по Берта Пипини, сверну на Бралю Ирбишу: в Риге опять переименовывают улицы

Комитет по развитию города Рижской думы поддержал сегодня переименование девяти улиц.

Комитет поддержал идею присвоить официальное название "сквер Бралю Ирбишу" благоустроенной территории в Чиекуркалнсе между 4-й поперечной линией Чиекуркалнса и 5-й поперечной линией Чиекуркалнса.

В прошлом году эта территория была благоустроена: здесь появились площадка для собраний, деревянная сцена, расширена детская игровая площадка. Территория стала неофициально называться Чиекуркалнским сквером.

Название Веца Сканстес будет присвоено участку улицы рядом с пересечением улиц Дунтес и Упес, который выходит во внутренний квартал.

Именем Маргариты Старасте будет названа улица от улицы Баускас до улицы Дигнаяс, параллельная улице Зиепниеккална.

В честь Иванды Кайи будет назван участок красных линий на Луцавсале за магазином "K-Senukai".

Улица в Вецриге за бастионом Триангула от Бискапа гате до Яуниела будет названа улицей Гутенберга.

Имя Берты Пипини будет присвоено участку между улицей Краста и рекой Даугава, недалеко от съезда с Островного моста.

Участок улицы Аустувес вдоль Даугавы у Южного моста будет переименован в набережную Саулриета (Заката).

Участок проспекта Остас в Межапарке, проходящий вдоль Большой эстрады, будет переименован в проспект Луции Гаруты.

Участок улицы Кандавас между Юрмалас гатве и Ботаническим садом Латвийского университета будет переименован в улицу Яня Штейнгауэра.

Все названия улиц должны быть утверждены на заседании Рижской думы.

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(6)
  • AB
    Anna Belova
    8-го апреля

    Занимаются не тем, что реально нужно для города

    22
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Anna Belova
    8-го апреля

    А почему Вы решили что Рижская дума должна заниматься тем что необходимо городу? Одна история с пластиковыми столбиками чего стоит!!!

    11
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    8-го апреля

    все это временно. скоро в Риге будет проспект им Ленина.. восстановим памятник Ленину.

    появиться площадь им Сталина, на площадь будет памятник Сталину

    15
    4
  • JL
    Janina LV
    7-го апреля

    Пока улицы меняют названия, ямы на дорогах остаются неизменными. Латыши хорошие статисты. Была улица с ямами, из нее сделали две или три улицы. По факту ремонт на одной, а теперь в отчетах отремонтировали полотно на трех улицах.

    36
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го апреля

    Куда-то пропал мой комментарий. Но я не гордый, повторюсь: а что, остальные проблемы в Риге уже решены? Нет больше дорог в ямах, появились навесы на остановках, прекратили ставить идиотские пластмассовые столбики за бешеные деньги? Был в прокате такой фильм "Фантастические твари" - это не про депутатов Рижской думы?

    27
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го апреля

    А почему до сих пор не улицы имени "Латышского добровольческого легиона СС"? Самое время!!!

    43
    1
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