Пройдусь по Берта Пипини, сверну на Бралю Ирбишу: в Риге опять переименовывают улицы

Комитет по развитию города Рижской думы поддержал сегодня переименование девяти улиц.
Комитет поддержал идею присвоить официальное название "сквер Бралю Ирбишу" благоустроенной территории в Чиекуркалнсе между 4-й поперечной линией Чиекуркалнса и 5-й поперечной линией Чиекуркалнса.
В прошлом году эта территория была благоустроена: здесь появились площадка для собраний, деревянная сцена, расширена детская игровая площадка. Территория стала неофициально называться Чиекуркалнским сквером.
Название Веца Сканстес будет присвоено участку улицы рядом с пересечением улиц Дунтес и Упес, который выходит во внутренний квартал.
Именем Маргариты Старасте будет названа улица от улицы Баускас до улицы Дигнаяс, параллельная улице Зиепниеккална.
В честь Иванды Кайи будет назван участок красных линий на Луцавсале за магазином "K-Senukai".
Улица в Вецриге за бастионом Триангула от Бискапа гате до Яуниела будет названа улицей Гутенберга.
Имя Берты Пипини будет присвоено участку между улицей Краста и рекой Даугава, недалеко от съезда с Островного моста.
Участок улицы Аустувес вдоль Даугавы у Южного моста будет переименован в набережную Саулриета (Заката).
Участок проспекта Остас в Межапарке, проходящий вдоль Большой эстрады, будет переименован в проспект Луции Гаруты.
Участок улицы Кандавас между Юрмалас гатве и Ботаническим садом Латвийского университета будет переименован в улицу Яня Штейнгауэра.
Все названия улиц должны быть утверждены на заседании Рижской думы.
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