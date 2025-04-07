Baltijas balss logotype

Синоптики рассказали, когда в Латвию вернется тепло и что нас ждет на Пасху 1 2481

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
Синоптики рассказали, когда в Латвию вернется тепло и что нас ждет на Пасху
ФОТО: LETA

После холодной второй недели апреля в Латвии прогнозируется резкое повышение температуры - на следующей неделе воздух может прогреться до +25 градусов, свидетельствуют данные "Global Forecast System".

На этой неделе временами ожидается дождь и снег, при этом в ночь на пятницу на востоке страны может выпасть более 5 см снега. Также ожидается порывистый ветер. Ночью на большей территории страны температура воздуха будет ниже нуля, а днем не превысит +10 градусов.

Однако с 15 апреля, согласно прогнозам "Global Forecast System", температура воздуха в Латвии достигнет +20 градусов и выше. В первый день пасхальных праздников воздух прогреется до +21...+26 градусов, а в последний день температура уже не превысит +10 градусов, местами вновь возможен мокрый снег.

В прошлом году в первой половине апреля температура временно повысилась до +27 градусов, 22-23 апреля во многих регионах Латвии образовался снежный покров, а в конце апреля вновь потеплело до +24 градусов.

Читайте нас также:
#погода
12
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го апреля

    На Пасху все человечество ждёт Воскресение Христа! И какая при этом будет погода вообще не имеет значения.

    15
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 233
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 610
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня) 1 436
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства 518

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 4
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 11
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 50
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 42
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 46
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 55
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 4
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 11
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 50

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео