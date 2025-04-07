Синоптики рассказали, когда в Латвию вернется тепло и что нас ждет на Пасху

После холодной второй недели апреля в Латвии прогнозируется резкое повышение температуры - на следующей неделе воздух может прогреться до +25 градусов, свидетельствуют данные "Global Forecast System".

На этой неделе временами ожидается дождь и снег, при этом в ночь на пятницу на востоке страны может выпасть более 5 см снега. Также ожидается порывистый ветер. Ночью на большей территории страны температура воздуха будет ниже нуля, а днем не превысит +10 градусов.

Однако с 15 апреля, согласно прогнозам "Global Forecast System", температура воздуха в Латвии достигнет +20 градусов и выше. В первый день пасхальных праздников воздух прогреется до +21...+26 градусов, а в последний день температура уже не превысит +10 градусов, местами вновь возможен мокрый снег.

В прошлом году в первой половине апреля температура временно повысилась до +27 градусов, 22-23 апреля во многих регионах Латвии образовался снежный покров, а в конце апреля вновь потеплело до +24 градусов.