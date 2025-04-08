Это опасно! Бьют тревогу по поводу мощного ветра и снегопада в Латвии

На Латвию идет не просто снегопад - а сильный снегопад с порывистым ветром, что может вызвать ощутимые последствия для жителей и имущества.

В среду в Латвии ожидается сильный снегопад и порывистый ветер, свидетельствуют предупреждения, распространенные Латвийским центром окружающей среды и метеорологии, а также Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС).

Над территорией Латвии пройдет зона осадков, которая принесет в восточные районы снегопад, - там образуется снежный покров толщиной от двух до четырех сантиметров. Дороги на отдельных участках обледенеют, и видимость во время снегопада будет временами ухудшаться до 500-1000 метров.

ГПСС подчеркивает, что снегопад может препятствовать движению транспорта по дорогам, а также передвижению пешеходов. Снегопад и скопления мокрого снега в отдельных районах могут ломать ветви деревьев и привести к повреждению линий электропередач. В отдельных районах непогода также ограничит деятельность на открытом воздухе.

Кроме того, в среду днем северо-западный, северный ветер в порывах усилится до 20-22 метров в секунду.

Сломанные ветром ветки деревьев, незафиксированные предметы или обломки могут переноситься ветром по воздуху, напоминает ГПСС. Возможны локальные перебои в электроснабжении, а также затрудненные условия проезда.