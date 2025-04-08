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Не ешь пирожок, не посмотрев на флажок: в Латвии оценят указание страны на ценниках 3 2796

Наша Латвия
Дата публикации: 08.04.2025
BB.LV
Не ешь пирожок, не посмотрев на флажок: в Латвии оценят указание страны на ценниках
ФОТО: LETA

Министерство земледелия приглашает жителей Латвии принять участие в опросе о влиянии указаний страны производства товара на выбор потребителями продуктов питания.

В целях повышения информированности покупателей продуктов питания о стране происхождения приобретаемой ими продукции в августе 2024 года правительство утвердило разработанные Минсельхозом правила, устанавливающие порядок размещения информации о стране происхождения продуктов питания в торговых точках.

Министерство земледелия утверждает, что происхождение продуктов питания особенно важно в нынешней геополитической ситуации, когда значительная часть населения Латвии не хочет поддерживать некоторые страны или покупать произведенные в них продукты, а предпочитает продукты, произведенные в Латвии или другой европейской стране.

Информация о стране производства должна быть указана на ценнике продукта, на продукте или группе продуктов — или в месте продажи, если все продукты произведены в одной стране, по выбору торговца. Страна–производитель может быть указана в письменном виде в виде названия страны или изображения ее флага.

Чтобы не заполнять полки магазинов российскими и белорусскими флагами, на товарах, произведенных в России или Беларуси, эти две страны должны быть указаны только в письменном виде.

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#страна производства
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(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го апреля

    Предлагаю бойкотировать данное рвение министерства земледелия Латвии. И не дать им списать под данный идиотизм наши бюджетные средства!

    34
    2
  • 8-го апреля

    эти флажки мало кому интересны, больше цены интересуют а не то кто это сделал

    72
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го апреля

    Скоро цены вырастут так, что останется только флаг пожевать на ценнике, вместо товара.

    157
    4
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