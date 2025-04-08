Не ешь пирожок, не посмотрев на флажок: в Латвии оценят указание страны на ценниках

В целях повышения информированности покупателей продуктов питания о стране происхождения приобретаемой ими продукции в августе 2024 года правительство утвердило разработанные Минсельхозом правила, устанавливающие порядок размещения информации о стране происхождения продуктов питания в торговых точках.

Министерство земледелия утверждает, что происхождение продуктов питания особенно важно в нынешней геополитической ситуации, когда значительная часть населения Латвии не хочет поддерживать некоторые страны или покупать произведенные в них продукты, а предпочитает продукты, произведенные в Латвии или другой европейской стране.

Информация о стране производства должна быть указана на ценнике продукта, на продукте или группе продуктов — или в месте продажи, если все продукты произведены в одной стране, по выбору торговца. Страна–производитель может быть указана в письменном виде в виде названия страны или изображения ее флага.

Чтобы не заполнять полки магазинов российскими и белорусскими флагами, на товарах, произведенных в России или Беларуси, эти две страны должны быть указаны только в письменном виде.