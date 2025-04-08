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«У нас и так как после войны!» Поэтому жители латгальского приграничья её не боятся 1 1737

Наша Латвия
Дата публикации: 08.04.2025
BB.LV
«У нас и так как после войны!» Поэтому жители латгальского приграничья её не боятся

Большинство жителей приграничья, опрошенных 360TV, не знают, что делать в случае военной угрозы и не особенно переживают по этому поводу. Вблизи российской границы люди живут по принципу: как будет, так и будет, пишет портал Grani.lv.

Большинство жителей приграничья, опрошенных 360TV, не знают, что делать в случае военной угрозы и не особенно переживают по этому поводу. Вблизи российской границы люди живут по принципу: как будет, так и будет.

Вия, жительница Лудзы, приехала в Зилупе на велосипеде. «Нет, нам ничего не страшно. К нам никто не приходит, мы живём нормально».

Вия не знает, где можно спрятаться в случае военной угрозы, ей действительно некуда бежать: «Нас никто никуда не приглашает. У нас нет никакого убежища. Куда бежать? Я не знаю. Я живу в многоквартирном доме в Лудзе, другие говорят, что надо бежать в подвал. Ну, заполнят они подвал — и что тогда? Всё равно мы там умрём».

Жительница Зилупе Диана настроена оптимистично: «Я надеюсь, что всё будет хорошо. Этого не должно случиться. Я настроена оптимистично. Да и, знаете, я пока даже не думаю об этом».

Cандис из Зилупе настроен защищать родину: «Я не думаю, что мне стоит бояться. [...] Буду защищать свою страну. Я никуда не собираюсь уезжать. Если только для того, чтобы отправить свою семью куда-нибудь за границу. Я буду бороться за свою страну здесь, если что».

Наверное, тому, что жители латвийского приграничья войны особо не боятся, есть логичное объяснение. «Когда находишься на границе Латвии, возникает ощущение, что здесь война уже была: очень много заброшенных домов», — отмечают журналисты 360TV.

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#война #латгалия
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го апреля

    Так что, задача все этой шумихи 'война с Россией'-- это тупая манипуляция страхом жителей Латвии? Ну, ну...

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