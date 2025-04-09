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Литва предлагает на время учений РФ увеличить войска НАТО в регионе 1 917

Наша Латвия
Дата публикации: 09.04.2025
LETA
Литва предлагает на время учений РФ увеличить войска НАТО в регионе

Поскольку Кремль увеличивает численность войск на восточной границе НАТО во время совместных российско-белорусских военных учений "Запад", которые пройдут этой осенью, альянсу также следует увеличить численность своих сил в регионе, заявил литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис.

"Нам придется наблюдать за всем этим и реагировать. Реагировать - это значит не только привлекать внимание других, но и реагировать на увеличение численности войск в регионе. НАТО должно сделать то же самое по зеркальному принципу, чтобы Россия не создала себе благоприятных условий и обстоятельств для каких-то оппортунистических действий", - заявил глава литовской дипломатии в эфире радио LRT.

По словам Будриса, альянс будет контролировать численность российских войск, направляемых для участия в учениях на территорию Беларуси, а также действия, предпринимаемые до и во время учений.

"Исходя из этого, мы сможем сделать выводы о том, к чему готовится Россия - повысить ли оперативную совместимость с Беларусью, как это делалось ранее, или отработать определенные уроки, полученные в Украине, с другими силами, посмотреть, как это направить на НАТО, послать ли нам мощный сигнал или же подготовиться к другим возможным сценариям", - сказал министр.

По его словам, Литва и другие страны региона "привлекли внимание союзников" в связи с предстоящими осенью учениями. Будрис также отметил, что Вильнюс и другие столицы стран Балтии готовы немедленно отреагировать на возможные провокации, непреднамеренные инциденты или иные действия.

"Литва и другие страны Балтии, безусловно, быстро отреагируют на любые подобные ситуации. Мы не будем тратить несколько недель на создание рабочей группы, оценку и написание каких-либо выводов и рекомендаций. Мы будем действовать незамедлительно, и мы к этому готовы", - сказал Будрис.

Вооруженные силы Литвы не видят дополнительных военных угроз для Литвы во время учений "Запад" в этом году. По словам военных, главной угрозой будет возросший риск непреднамеренных инцидентов.

Между тем в конце февраля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что учения "Запад" не должны вызывать дополнительных опасений, поскольку Литва и ее союзники также проводят учения и готовятся к потенциальным угрозам.

Учения запланированы на сентябрь, они проводятся каждые два года с 2009 года. Официальными целями учений являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, улучшение взаимодействия между вооруженными силами и проверка готовности военных к различным сценариям безопасности.

Подобные учения всегда вызывают обеспокоенность у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, из-за риска непреднамеренных инцидентов.

В 2023 году эти учения не проводились.

Британская разведка в качестве вероятной причины отмены учений назвала нехватку войск и техники у российских военных, а также нежелание российского руководства подвергаться критике за рутинные показательные маневры на фоне продолжающейся войны в Украине.

В 2021 году в учениях приняли участие военнослужащие из России и ее союзника Беларуси, а также военнослужащие из ряда других стран. Они стали одними из крупнейших за последние годы. Тогда было объявлено, что активная фаза учений "Запад-2021" проходит на девяти полигонах в России и пяти полигонах в Беларуси.

В 2022 году Беларусь и Россия провели масштабные совместные военные учения "Союзная решимость". Они начались за две недели до вторжения России в Украину.

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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го апреля

    А если Россия применит ядерное оружие, то что Литва будет делать?!

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