Кардиолог: 80% инсультов можно было не допустить

Болезни системы кровообращения являются главной причиной смертности в Латвии. В прошлом году от них умерли 13 475 человек. Для сравнения: это столько, сколько населения во всем Алуксненском крае.

Кардиолог Клинической университетской больницы им. П. Страдыньша (КУБС) Каспарс Купицс и невролог Кристапс Юрьянс рассказывают о том, с чем им приходится сталкиваться чаще всего: пациенты попадают на больничную койку и нуждаются в уходе после того, как перестают принимать медикаменты. Врач-психотерапевт Лига Лисмане в качестве одной из причин такого поведения называет то, что за 15 минут консультации невозможно выстроить доверительные отношения пациента с врачом, поэтому и лекарства не воспринимаются всерьез.

"Как бы печально ни звучало, люди идут к врачу строить отношения, а не лечиться", - говорит Лисмане. "Я помню женщину, которой пять лет назад назначил кроворазжижающие препараты. Они действовали, пациентка чувствовала себя хорошо, пока однажды решила больше ими не пользоваться. Когда после этого в инвалидном кресле она въехала в кабинет, в первую минуту я ее не узнал", - вспоминает кардиолог Купицс, который в КУБС специализируется на лечении аритмии и в свое время стажировался в клинике инвазивной аритмологии в Бельгии.

В целом очень мало людей возвращается к нему на консультацию, потому что умирают от инсульта или оказываются прикованными к кровати. "Люди вовремя не ходят к врачу - чувствуют, что сердце колотится, бьется неритмично и пульс нерегулярный, но списывают это на усталость. И вдруг попадают с инсультом в больницу, где мы констатируем аритмию".

Его дополняет главврач отделения инсультов клиники неврологии КУБС Юрьянс: по его словам, 80% этих случаев можно было предотвратить, "если бы люди вовремя ходили к врачу".

По данным ЦПКЗ, болезни системы кровообращения являются главной причиной смерти в Латвии: в 2022 году умерло 15 837 человек; в 2023 году - 14 395, в 2024 году - 13 475. Число умерших сокращается, но и численность населения в целом по стране падает, а потому в процентном соотношении на 100 000 жителей смертность от сердечно-сосудистых заболеваний не уменьшается.

Сколько именно человек умирает из-за мерцательной аритмии или инсульта, ЦПКЗ не выделяет. Данные КУБС показывают, что в стационаре в прошлом году лечились 10 311 пациентов с нарушениями системы кровообращения, из них 3148 старше 40 лет. По подсчетам Юрьянса, примерно 7000 пациентов в прошлом году поступили в больницу с инсультом. Врачи обеспокоены тем, что пациенты не принимают медикаменты и не осознают рисков.

"У меня есть пациенты, которые утверждают, что лекарство пьют, но я вхожу в электронную систему здравоохранения и вижу, что эти лекарства не покидали аптеку", - говорит Купицс. У обоих коллег есть и объяснение: разжижающие кровь лекарства не дают мгновенного эффекта, как это бывает, например, с таблеткой от головной боли, поэтому их не воспринимают всерьез.

"Если человек не чувствует себя лучше после приема лекарств и не видит пользы, то это же не лекарство!" - объясняет мышление пациентов Юрьянс.