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Можно ли в Латвии взыскать отцовский долг после смерти отца? 1 1008

Наша Латвия
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Можно ли в Латвии взыскать отцовский долг после смерти отца?

«Умер биологический отец моего сына – человек, который отказался от ребенка, как только узнал о его существовании. Не делал никакого официального отказа, просто исчез, когда узнал о моей беременности. А потом появился много лет спустя, когда я уже была замужем за другим человеком. Ни на какие алименты я не подавала, вообще не желала иметь с ним дело.

Однако сейчас, когда я узнала о его смерти, подумалось: может, можно заставить его хотя бы частично выполнить свой отцовский долг перед сыном? Если сдать ДНК-тест и доказать родство, может быть, у сына могло бы появиться право на наследство или хотя бы на какую-то его часть? Предусматривает ли законодательство такие возможности? Читательница bb.lv»

Санта Терехина, присяжный нотариус Рижского окружного суда:

– Из вопроса непонятно, что было написано в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец». Если после рождения ребенка было вписано имя биологического отца, то независимо от их дальнейших взаимоотношений ребенок, безусловно, имеет право на наследство.

Если в графе «отец» у ребенка стоит почерк, то ситуация сложнее – в этом случае необходимо провести тест на отцовство (на ДНК).

В данном случае единственное, что можно посоветовать – обратиться к адвокату, который подскажет пошаговую последовательность действий.

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Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го апреля

    "можно посоветовать – обратиться к адвокату, который подскажет пошаговую последовательность действий."

    Если конечно услуга адвоката, не превысит отцовский долг.

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