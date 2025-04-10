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«Платные сухие туалеты»: на какой штраф можно нарваться, используя их? 3 1650

Наша Латвия
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
«Платные сухие туалеты»: на какой штраф можно нарваться, используя их?
ФОТО: Unsplash.com

Прошло более трех лет с тех пор, как жители должны были зарегистрировать децентрализованные системы канализации, включая сухие туалеты. Как идут дела? Какой штраф можно получить за незаконный туалет?

Регистрация касается городов и поселков, но не отдельных сельских хуторов, пишет Otkrito.lv. Официальные данные показывают, что из примерно 100 000 децентрализованных канализационных систем зарегистрировано лишь около 38 000, сообщает Латвийское телевидение.

Те, кто еще не сделал этого, рискуют получить штраф. Означает ли это, что латвийские пейзажи лишатся деревенских туалетов? По крайней мере, в Кекавском крае жители обеспокоены рейдами муниципальной полиции, в ходе которых владельцам сухих туалетов предписывают их снести, перестроить или получить серьезный штраф.

Большинство опрошенных Латвийским телевидением в частных домах и дачных поселках Кекавы признались, что не регистрировали свои туалеты. Некоторые даже никогда не слышали о таком требовании. Другие считают это бессмысленной бюрократией.

В краевой думе поясняют, что даже тем жителям, чьи дома недавно введены в эксплуатацию, все равно нужно отдельно регистрировать свои децентрализованные канализационные системы. Самоуправление уже несколько раз рассылало жителям призывы зарегистрировать системы.

С начала этого года Кекавская муниципальная полиция возбудила 17 дел из-за отсутствия регистрации децентрализованных канализационных систем. Согласно правилам самоуправления, за такое нарушение предусмотрено наказание: от предупреждения до штрафа в 350 евро.

В то же время муниципалитет предлагает и бонус: отдельные группы жителей могут получить до 2500 евро от Кекавской краевой думы на подключение к централизованному водоснабжению и канализации.

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#штрафы #туалеты
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(3)
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го апреля

    Странно, что латыши до сих пор ходят в такой туалет.

    10
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го апреля

    Деньги не пахнут, особенно если они сделаны из говна!

    15
    1
  • Д
    Дед
    10-го апреля

    И с говна решили бабок нагреть! Какая мерзотная власть!

    45
    1
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