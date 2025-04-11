13 призывников вызывают на обязательную медкомиссию, иначе грозит штраф

Министерство обороны направило повестки 13 молодым людям, подлежащим призыву в Государственную службу обороны, пригласив их пройти обязательную проверку состояния здоровья, говорится в сообщении официального издания «Латвияс Вестнесис», пишет LETA.

Такая проверка является обязательной, чтобы убедиться в соответствии состояния здоровья требованиям Государственной службы обороны.

На медицинскую комиссию необходимо явиться 23 апреля в промежутке с 8:00 до 10:00 по адресу: Рига, улица Рушону 15, в медучреждение ООО "Dziedniecība".

С полным текстом повестки и её информационным приложением адресаты могут ознакомиться, связавшись с Департаментом Государственной службы обороны Министерства обороны по телефону 1827 или написав на электронную почту: vad@klustikaravirs.lv.

Ранее LETA сообщало, что за неявку на медкомиссию в указанное в повестке место и время без уважительной причины Военная полиция уже применяла административные наказания.

Административная ответственность за неявку на медосмотр включает предупреждение или штраф до 350 евро.

Применение административного наказания не освобождает от обязанности пройти медицинскую комиссию — призывники переносятся на следующий призыв, подчеркнули в министерстве.