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13 призывников вызывают на обязательную медкомиссию, иначе грозит штраф 3 1672

Наша Латвия
Дата публикации: 11.04.2025
BB.LV
13 призывников вызывают на обязательную медкомиссию, иначе грозит штраф
ФОТО: LETA

Министерство обороны направило повестки 13 молодым людям, подлежащим призыву в Государственную службу обороны, пригласив их пройти обязательную проверку состояния здоровья, говорится в сообщении официального издания «Латвияс Вестнесис», пишет LETA.

Такая проверка является обязательной, чтобы убедиться в соответствии состояния здоровья требованиям Государственной службы обороны.

На медицинскую комиссию необходимо явиться 23 апреля в промежутке с 8:00 до 10:00 по адресу: Рига, улица Рушону 15, в медучреждение ООО "Dziedniecība".

С полным текстом повестки и её информационным приложением адресаты могут ознакомиться, связавшись с Департаментом Государственной службы обороны Министерства обороны по телефону 1827 или написав на электронную почту: vad@klustikaravirs.lv.

Ранее LETA сообщало, что за неявку на медкомиссию в указанное в повестке место и время без уважительной причины Военная полиция уже применяла административные наказания.

Административная ответственность за неявку на медосмотр включает предупреждение или штраф до 350 евро.

Применение административного наказания не освобождает от обязанности пройти медицинскую комиссию — призывники переносятся на следующий призыв, подчеркнули в министерстве.

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(3)
  • Ч
    Чангл
    11-го апреля

    Что-то мне подсказывает, что и не придут, скорее всего давно за границей. А через пару лет уже и забудут, что в Латвии их ищут. Влажные мечты наших политиков их мало будут волновать

    8
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го апреля

    13 штук дохлятского мясца пипец как подымут оборону латвии. Забейте. Кто хочет идти туда-пусть прут. Кому это в х не впилось-пустьт гуляют. Потому что защитнички будут ещё те, с алгоритмом по отношению к латвии-"обоссать и забыть".

    22
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го апреля

    Всего "штраф до 350 евро"? Это мало! Так мы не поднимем экономику страны, да и русофобокардию населения, на что лечить будем?

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