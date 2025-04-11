Грозит высылка из страны: на экзамен по латышскому не записались 1332 жителя Латвии с паспортами РФ

Необходимость пройти проверку знаний государственного языка для получения разрешения на постоянное проживание может быть у 2494 граждан России. Как сообщили агентству LETA в ГАРО, по состоянию на начало года её успешно сдали как минимум 520 человек.

К первой официальной дате проверки — 10 апреля — экзамен прошли 261 гражданин России из общего числа 2073 человек, которым нужно было пройти проверку до начала года.

Половина из них, то есть 51%, получили положительный результат. Регулирование предусматривает, что если экзамен не будет сдан с первого раза, необходимо зарегистрироваться на повторную проверку до 16 июня и сдать её до 30 сентября.

Ещё 480 жителей зарегистрировались на экзамен. Чтобы избежать очередей и обеспечить гражданам России возможность своевременно получить подтверждение знания государственного языка, ГАРО зарезервировало специальные экзаменационные слоты для них с 10 апреля по 16 мая. В настоящее время места заняты до 6 мая.

ГАРО обещает принимать заявки и после 24 апреля, однако количество дней до 16 мая ограничено. Если человек не зарегистрируется на экзамен своевременно, может возникнуть ситуация, при которой не удастся пройти проверку в установленные сроки, предупреждает ГАРО. В худшем случае человеку грозит высылка из Латвии.