Грозит высылка из страны: на экзамен по латышскому не записались 1332 жителя Латвии с паспортами РФ

На государственную проверку латышского языка не зарегистрировались 1332 гражданина России, свидетельствуют данные, собранные Государственным агентством развития образования (ГАРО).
Необходимость пройти проверку знаний государственного языка для получения разрешения на постоянное проживание может быть у 2494 граждан России. Как сообщили агентству LETA в ГАРО, по состоянию на начало года её успешно сдали как минимум 520 человек.
К первой официальной дате проверки — 10 апреля — экзамен прошли 261 гражданин России из общего числа 2073 человек, которым нужно было пройти проверку до начала года.
Половина из них, то есть 51%, получили положительный результат. Регулирование предусматривает, что если экзамен не будет сдан с первого раза, необходимо зарегистрироваться на повторную проверку до 16 июня и сдать её до 30 сентября.
Ещё 480 жителей зарегистрировались на экзамен. Чтобы избежать очередей и обеспечить гражданам России возможность своевременно получить подтверждение знания государственного языка, ГАРО зарезервировало специальные экзаменационные слоты для них с 10 апреля по 16 мая. В настоящее время места заняты до 6 мая.
ГАРО обещает принимать заявки и после 24 апреля, однако количество дней до 16 мая ограничено. Если человек не зарегистрируется на экзамен своевременно, может возникнуть ситуация, при которой не удастся пройти проверку в установленные сроки, предупреждает ГАРО. В худшем случае человеку грозит высылка из Латвии.
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