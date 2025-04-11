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Недопустимо, чтобы на пищевом предприятии работали заражённые - эпидемиолог 3 949

Наша Латвия
Дата публикации: 11.04.2025
BB.LV
Недопустимо, чтобы на пищевом предприятии работали заражённые - эпидемиолог
ФОТО: LETA

Недопустимо, чтобы на пищевом предприятии работали заражённые кишечными патогенами люди, подчеркнул в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков, пишет LETA.

Ранее сообщалось, что деятельность молочного кооператива «Straupe» временно частично приостановлена, так как у семи сотрудников предприятия выявлена инфекция E.coli. Связь между заболевшими детьми и работниками пока не подтверждена напрямую — предстоит сравнение штаммов бактерии.

Перевощиков сообщил, что на утро известно о семи заражённых. Расследование продолжалось вчера, и сегодня могут появиться новые данные, о которых будет сообщено жителям.

Эпидемиолог подчеркнул, что в настоящее время неясно, каким образом заразились эти люди.

Он пояснил, что сейчас главное — определить точные серотипы возбудителя, чтобы сравнить их с теми, которые выявлены у заболевших детей.

Он напомнил, что не у всех заражённых появляются симптомы. Однако даже человек без симптомов может выделять бактерии в окружающую среду, и при определённых условиях они могут попасть в пищевые продукты.

По словам специалиста, в «Straupe» зафиксировано достаточно большое количество заражённых.

«Мы допускаем, что при таком числе инфицированных у кого-то симптомы всё же могли быть», — отметил Перевощиков.

Он также добавил, что продолжается эпидемиологическое расследование, будут проведены дополнительные проверки, в том числе других поставщиков, чтобы исключить альтернативные источники заражения. Рассматриваются разные версии.

Как сообщалось ранее, в «Straupe» приостановлена работа упаковочной линии, на которой продукция вручную разливалась в многоразовые контейнеры. Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приняла решение временно остановить эту линию и рекомендовала не употреблять такие продукты в пищу. Речь идёт о жидких продуктах в пластиковых контейнерах, например, молоке или сметане.

Эта продукция поставлялась в 14 учебных заведений в то время, когда в разных регионах Латвии у нескольких воспитанников этих учреждений была диагностирована кишечная инфекция, вызванная E.coli. При проверке пищеблоков дошкольных учреждений ПВС взяла образцы различных продуктов — молочных, мясных, фруктов, овощей и готовых блюд — для лабораторных исследований.

Также во время проверок была получена информация о поставщиках продуктов, в том числе о «Straupe». Образцы продукции этого предприятия были направлены в лабораторию для выявления токсигенного штамма E. coli. Полученные на данный момент результаты лабораторных анализов пищевых продуктов соответствуют нормам.

ПВС обязала «Straupe» отозвать из торговли все вручную фасованные молочные продукты, произведённые до 10 апреля, а также немедленно провести внеочередную мойку и дезинфекцию упаковочного помещения и оборудования, а также организовать повторное обучение работников по вопросам гигиены.

Работа другой линии, на которой фасовка продукции происходит автоматически и исключает контакт с персоналом, не приостановлена.

Председатель правления «Straupe» Имант Балодис в передаче Латвийского телевидения «Панорама» отметил, что в самой продукции предприятия инфекция не выявлена — она обнаружена только у работников. Он подчеркнул, что продукцию предприятия употребляют сотни детей, а заболели лишь немногие, поэтому он не верит, что источником инфекции могли быть молочные продукты.

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#инфекции
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(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го апреля

    Моя жена любит кушать творог со сметаной. И вот в последние дня 4 у неё стал болеть живот. Пару дней она перестала есть этот творог со сметаной и живот перестал болеть, совсем перестал. "Спасибо" работникам кооператива "Straupe" и лично его председателю правления за нашу счастливую старость.

    11
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го апреля

    Ой дадно. Уже что ли на разгрузку фур с тушами, по ночам, перестали бомжей созывать?? (есть схемы со специальными группами уже подобраных стай бомжей с предводителями, которых вызванивают ночью, когда фуры приезжают. дают на бухлишко и пожрать из продукции.)

    8
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го апреля

    "Недопустимо, чтобы на пищевом предприятии работали заражённые"

    Ну вот и не допускай! Иначе, для чего ты там сидишь, штаны протираешь?

    17
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