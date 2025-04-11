С запланированным визитом в Ригу прибывают корабли противоминной группы НАТО

В пятницу в порт Риги прибудут корабли 1-й постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG1), которые на следующей неделе примут участие в военных учениях в Балтийском море, сообщила агентству LETA советник по коммуникациям объединения НАТО по интеграции сил Лива Вейта.

Во время визита командир группы Эрик Кокс (Erik Kockx) встретится с командующим Военно-морскими силами Латвии, флотским адмиралом Марисом Поленцем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и усилить сотрудничество между НАТО и оборонным сектором Латвии.

Кокс подчеркнул, что подобные визиты в порты — это не только вопрос логистики, но и возможность для обмена идеями и углубления профессиональных связей.

С 14 по 15 апреля в Рижском заливе SNMCMG1 примет участие в международных военных учениях «Hodops 25». Основная цель учений — обнаружение и нейтрализация взрывоопасных предметов времён Первой и Второй мировых войн в Ирбенском проливе с целью повышения безопасности судоходства в Балтийском море, а также совершенствование навыков судов SNMCMG1 в операциях по обезвреживанию мин.

По словам Кокса, угроза, исходящая от исторических боеприпасов, по-прежнему остаётся весьма реальной. «Наши учения по поиску и нейтрализации мин служат не только как мера защиты, но и как сигнал — НАТО привержено обеспечению безопасности в Балтийском регионе», — отметил он.

SNMCMG1 продолжает выполнять военную операцию НАТО «Балтийский дозор», охраняя подводную инфраструктуру, однако её основная задача остаётся прежней — идентификация и нейтрализация исторических морских мин, тем самым устраняя угрозы для судоходства и повышая безопасность на море, сообщила Вейта.