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На улице Тербатас в Риге просела и потрескалась проезжая часть 2 1592

Наша Латвия
Дата публикации: 12.04.2025
BB.LV
На улице Тербатас в Риге просела и потрескалась проезжая часть
ФОТО: LETA

Из-за строительных работ в одном из зданий на улице Тербатас в Риге просела проезжая часть, поэтому движение транспорта на участке от улицы Артилерияс до улицы Лиелгабалу, а также на участке улицы Лиелгабалу в направлении улицы Бривибас закрыто, сообщили в столичном самоуправлении.

Рижское самоуправление распорядилось приостановить строительные работы в здании и призывает жителей переместить свои автомобили, припаркованные на этих участках.

Центр управления сообщением Рижской думы получил информацию о проседании проезжей части возле здания на улице Тербатас, 73 вечером в пятницу. В ходе осмотра специалисты обнаружили, что на прилегающем к стройплощадке участке улицы образовались проседание и трещины в покрытии проезжей части.

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Фото LETA

Сегодня строительную площадку и закрытые участки улицы осмотрят специалисты департамента городского развития вместе с представителями подрядчиков строительных работ, чтобы принять решение о дальнейших действиях и ограничениях движения.

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#рижская дума
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Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го апреля

    Ну и что там увидят эти хуторские "специалисты"? Приехали в большой город со справками об окончании 4 классов сельской школы и будут смотреть? Ну не смешите людей, которые действительно понимают, что происходит и почему земля уже не только вас всех не держит, но и из под ног ваших уходит!

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    1
  • Д
    Дед
    12-го апреля

    Уже земля не держит эту страну.

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