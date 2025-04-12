На улице Тербатас в Риге просела и потрескалась проезжая часть

Из-за строительных работ в одном из зданий на улице Тербатас в Риге просела проезжая часть, поэтому движение транспорта на участке от улицы Артилерияс до улицы Лиелгабалу, а также на участке улицы Лиелгабалу в направлении улицы Бривибас закрыто, сообщили в столичном самоуправлении.

Рижское самоуправление распорядилось приостановить строительные работы в здании и призывает жителей переместить свои автомобили, припаркованные на этих участках.

Центр управления сообщением Рижской думы получил информацию о проседании проезжей части возле здания на улице Тербатас, 73 вечером в пятницу. В ходе осмотра специалисты обнаружили, что на прилегающем к стройплощадке участке улицы образовались проседание и трещины в покрытии проезжей части.

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Сегодня строительную площадку и закрытые участки улицы осмотрят специалисты департамента городского развития вместе с представителями подрядчиков строительных работ, чтобы принять решение о дальнейших действиях и ограничениях движения.