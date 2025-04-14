Baltijas balss logotype

В школы Латвии идут роботы: искусственный интеллект перенимает педагогические функции 6 2364

Наша Латвия
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
В школы Латвии идут роботы: искусственный интеллект перенимает педагогические функции

В ближайшие 25 лет численность детей в Латвии сократится почти в полтора раза — с 292 до 200 тысяч — такой неутешительный демографический прогноз сделали на состоявшемся во вторник заседании парламентской Комиссии по образованию, науке и культуре. Что же в этих условиях произойдет со школами страны?

Куда пропадают первоклассники

Зане Варпиня, ассоциированный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге, обозначила "факты о латвийских жителях", которые известны практически всем: с 1990 года идет уменьшение численности населения, ожидания на будущее — негативны.

Старение жителей, увеличение среднего возраста, увеличивающаяся демографическая нагрузка, низкая рождаемость — все это приводит к региональным различиям, когда в сельской местности господствует депопуляция, а в окрестностях Риги наблюдается прирост.

Соответственно, все это сказывается и на количестве школьников. Начиная с 1–го класса. Если в 1998 году порог учебного заведения впервые перешагнули 33,8 тысячи детей, то в 2017 году был зафиксирован пока что минимум, в 19,2 тысячи. Разница происходит из времени рождения первоклашек — последний год социализма, или разгар экономического кризиса.

Что же касается последних нескольких лет, то имела место слабенькая тенденция к росту. Например, в 2023 году насчитали 22 тысячи первоклассников. Тут, как говорят — слава Украине!

Если же провести тенденцию на чуть более отдаленное будущее, то в 2031 году Латвия получит всего около 13 тысяч детей, которые родились в 2024 году.

— Драматично, других слов не подберешь, — резюмировала эксперт.

Езжайте в Резекне!

Тем самым, подчеркнула профессор Варпиня, "падение числа школьников продолжится, школьная реформа еще долго не сможет рассматриваться как законченная". В Латвии остается "риск дорогой и неэффективной образовательной системы".

Впрочем, эксперт полагает, что "демографическая ситуация не только вызов, но также возможность".

  • Во–первых, образовательную систему необходимо перепрофилировать, исходя из потребностей демографии.

  • Во–вторых, активней использовать "мудрые технологии", "не поддаваться давлению уменьшить финансирование".

По мнению госпожи Варпини, "семьи вернутся в Латвию из–за образования детей". В стране нужно поддерживать "предложение высшего образования, чтобы удержать и привлечь молодежь обратно в Латвию".

Да уж, дома, как известно, и стены помогают. Но, с другой стороны, если некая семья из ЛР несколько лет назад эмигрировала, скажем, в Швецию, то логичней для нее было бы все–таки отправить свое чадо в местный вуз, а не в Стокгольмскую высшую школу в Риге. Тем паче, что благодаря всевозможным европрограммам ныне поступить в университет Западной Европы латвийский выпускник с хорошим средним баллом вполне способен, нужно только досдать английские тесты.

Естественно, что в среднесрочной перспективе все это приведет к сокращению численности национальных вузов. Вот, к примеру, только что РТУ распорядился закрыть свой филиал в Даугавпилсе. Мол, кому хочется — езжайте в Резекне!

Пока же, по словам Зане Варпини, "в высшее образование входит группа, родившаяся до финансового кризиса, здесь ожидается небольшой прирост числа обучаемых".

Бескнижное поколение

Доктор педагогических наук Даце Намсоне представила депутатам Сейма виртуального юношу по имени Томс. Симпатичный тинейджер на презентации не расстается с гаджетом, ведь он "еще дошкольником живет в цифровой среде". Потому у него именно через смартфон формируются и навыки чтения, письма и счета — и мышление, способность управлять и регулировать свое обучение.

В видении эксперта, современному поколению присущи: "перемены как постоянный признак нового времени", "необходимость все время учиться, чтобы осваивать все новые профессии", "неопределенность, неожиданные повороты, эластичность", "социализация, широкая вовлеченность".

— Сейчас любой школьник знает, что такое GPS, — привела пример госпожа Намсоне.

Поэтому и система образования в ЛР должна в ближайшие годы перестроиться с традиционных школ — на искусственный интеллект. Он будет создавать учебные страницы и планы занятий, исправлять проверочные работы, обеспечивать обратную связь, консультировать…

Многое останется и для очного обучения — педагоги будут организовывать практику учащихся в предпринимательской среде, на фермах… "У наших детей больше нет тех бабушек, к которым можно приехать и узнать, откуда берется молоко".

— Такова сегодняшняя реальность, было бы глупо ее игнорировать.

Что ж — это весьма напоминает уже имевшиеся в 1920–е годы попытки создания советской педагогикой "единой трудовой школы", или "политехнизации" образования в 1960–е годы.

Характерно, что эксперт назвала в качестве мест для посещения нашими школьниками лесопилки. Увлекательная перспектива для молодых латвийцев…

Папа у Васи силен в математике

Вызовом для оцифрованной системы образования ЛР, полагает доктор Намсоне, может стать разрыв между учителями и учениками во владении цифровыми технологиями. То есть условный Томс оказывается более продвинутым пользователем, чем его учительница, которой скоро 60.

Обучение в Латвии зачастую является "теоретическим", "иллюзорным", "неумелым". То есть рассчитанным более на победы в олимпиадах и высокие экзаменационные отметки, нежели годные навыки. Школам были поставлены дорогие компьютерные агрегаты, но, как выяснилось, "работают — лишь некоторые" (зато, можно предположить, кое–кто неплохо заработал).

Контрольные цифры свидетельствуют, что в государстве далеко не все в порядке с базовыми дисциплинами. В 2023 году в Риге были школы, где средний балл учащихся 9–х классов в ходе экзаменов по математике составил 25%. Высшей же отметкой были 95%. А абсолютный минимум знаний продемонстрировали в том году девятиклассники Елгавского края, которые по математике написали примерно на 10%. Даце Намсоне охарактеризовала это как "сегрегацию".

Потому 15 августа в новом академическом центре в ЛУ в Торнякалнсе проведут исследовательски–практическую конференцию педагогов республики, на которой опубликуют рекомендации по формированию образовательной политики. Учителя сами должны учиться, творить собственную карьеру, исследовать передовые практики и навыки…

Да только вот, по опыту вашего автора, из общения с практикующими учителями — большинство из них все же настолько заморочены всевозможной отчетностью, что на личностный рост у них элементарно не хватает времени и сил. Ну а у педагогов из школ национальных меньшинств попросту отбивает мотивацию необходимость постоянных языковых экзаменов.

Только что поговорил с профессиональным филологом, работающей в одной из школ центра Риги. И вот — она увольняется по собственному желанию, чтобы во время очередной проверки "на язык" не лишиться драгоценной "аплиецибы". Ведь без нее потом вообще никуда не устроиться…

Читайте нас также:
#образование #школы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
9
0
0
14
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го апреля

    А можно заменить ИИ не учителей, а наших политиков? Право, намного больше толку будет...

    38
    1
  • JB
    Janis Berzin
    14-го апреля

    Вся эта деятельность напоминает попытки поставить горчичники и банки трупу. В вымирающей стране ИИ не спасёт ни демографию ни образование, пока экономика работает не в интересах общества, трудящихся, а ради прибылей меньшинства.

    32
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Janis Berzin
    14-го апреля

    Что "Что?"?

    2
    1
  • JB
    Janis Berzin
    Janis Berzin
    14-го апреля

    Что такое "Это"?

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го апреля

    Браво!!! Это "смертный приговор" Латвии!

    41
    2
  • JB
    Janis Berzin
    Алексей Зиновьев
    14-го апреля

    Что?

    0
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 240
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 630
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня) 1 440
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства 519

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 13
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 17
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 60
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 49
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 54
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 63
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 13
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 17
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 60

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео