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Апрель и май, труд? «Золотое время» : зарплата выше, а выходных — больше 1 1085

Наша Латвия
Дата публикации: 15.04.2025
Latvijas Avīze
Апрель и май, труд? «Золотое время» : зарплата выше, а выходных — больше

Апрель и май в этом году порадуют работающих жителей Латвии: благодаря праздничным дням в течение четырёх недель подряд рабочая неделя сократиться до четырех дней. Работодатели вряд ли от этого в восторге, а вот сотрудники могут порадоваться — впереди больше выходных и потенциальные надбавки к зарплате, – пишет LA.LV.

Праздничные дни начнутся с Пасхи, которую в 2025 году будут отмечать:

18 апреля (Страстная пятница), 20 и 21 апреля (Пасха и Светлый понедельник).

Далее последует «пятидневный уикенд» в начале мая:

1 мая — День созыва Конституционного собрания Латвийской Республики (официальный выходной), 2 мая — перенесённый выходной день (рабочий день перенесён на субботу, 10 мая), 3 мая — суббота, обычный выходной, 4 мая — День восстановления независимости Латвии (праздничный день), 5 мая — дополнительный выходной, поскольку 4 мая выпадает на воскресенье.

По Закону о труде, если работник не трудится в праздничные дни, оплата сохраняется. Однако, если необходимо обеспечить непрерывный производственный процесс, работодатель имеет право привлекать сотрудников к работе в праздники, предоставляя взамен выходной в другой день или выплачивая компенсацию.

Согласно статье 68 Закона о труде, за работу в праздничный день или сверхурочно полагается доплата не менее 100% от установленной часовой или дневной ставки. Для работников, получающих сдельную оплату, доплата составляет не менее 100% от расценки за объём выполненной работы.

Также важно помнить: рабочий день, предшествующий празднику, должен быть сокращён на один час, если иное не предусмотрено коллективным договором, правилами внутреннего распорядка или трудовым договором.

Часто возникает вопрос о совпадении отпуска и праздничных дней. Государственная инспекция труда разъясняет: если в период отпуска попадают праздничные дни, отпуск продлевается на соответствующее количество дней. Если праздники выпадают на выходные и переносятся на будни, оплачиваемых отпускных дней становится больше.

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(1)
  • JB
    Janis Berzin
    15-го апреля

    "1 мая — День созыва Конституционного собрания Латвийской Республики" - буржуи готовы на любой подлог и подмену лишь бы стереть память о Дне международной солидарности трудящихся в борьбе за свои права. Кстати, стопроцентную оплату в праздничные дни они получили в результате борьбы, а не по доброй воле капиталистов.

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