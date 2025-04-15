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Минздрав утверждает, что в аптеках Латвии снизились цены. У портала bb.lv другие данные 2 1545

Наша Латвия
Дата публикации: 15.04.2025
BB.LV
Минздрав утверждает, что в аптеках Латвии снизились цены. У портала bb.lv другие данные

В результате введения новой модели ценообразования на рецептурные медикаменты снижение цен на лекарства в Латвии ощутили 75% пациентов, утверждают в Министерстве здоровья Латвии. А как на самом деле?

В ходе независимого (не оплаченного государством) опроса портала bb.lv свое менение высказали более 1,5 тысяч респондентов. Они ответили на вопрос: «Что происходит с ценами в аптеках?».

Так вот, лишь 1 (!) процент опрошенных отметил, что цены снизились (наверное, это голосовали чиновники из Минздрава).

2 процента - считают, что цены не изменились.

14 процентов – счастливчики, они не покупают лекарства и не знают, что происходит с ценами.

И, наконец, убедительное большинство – 81 процентов – констатировала, что цены на в аптеках выросли.

То есть реформа Хосам Абу Мери провалилась. Но нас, конечно будут уверять в обратном.

Накануне Пасхи в Минздраве соберут пресс-конференцию, на которой расскажут об успехах. Рассказывать будут министр Хосам Абу Мери при поддрежке госсекретаря министерства, директора фармацевтического департамента, а также руководителей Государственного агентства лекарств, Национальной службы здравоохранения, Инспекции здравоохранения и Латвийского центра цифрового здравоохранения.

Кстати, голосование продолжается. Оценить цены в аптеках ЛР можно ЗДЕСЬ

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#лекарства #цены #минздрав
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Оставить комментарий

(2)
  • С
    Сарказм
    15-го апреля

    С каких это пор опрос (!) жителей (причем вполне определенного и специфического их слоя) служит объективным измерителем повышения цен? Хотите что-то померить, берите чеки до реформы на наиболее покупаемые медикаменты (хотя бы штук 20-30 наименований), чеки после - и сравнивайте. А опросы... я, к примеру, не помню до центов цены до НГ, по ощущениям все примерно на том же уровне, пара евро в чеке на общую сумму 50+ (даже ели они и есть, что не факт) реально роли не играют

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  • lg
    lo gos
    15-го апреля

    74% жителей ощутили заметное подорожание лекарств

    72
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