Минздрав утверждает, что в аптеках Латвии снизились цены. У портала bb.lv другие данные

В результате введения новой модели ценообразования на рецептурные медикаменты снижение цен на лекарства в Латвии ощутили 75% пациентов, утверждают в Министерстве здоровья Латвии. А как на самом деле?

В ходе независимого (не оплаченного государством) опроса портала bb.lv свое менение высказали более 1,5 тысяч респондентов. Они ответили на вопрос: «Что происходит с ценами в аптеках?».

Так вот, лишь 1 (!) процент опрошенных отметил, что цены снизились (наверное, это голосовали чиновники из Минздрава).

2 процента - считают, что цены не изменились.

14 процентов – счастливчики, они не покупают лекарства и не знают, что происходит с ценами.

И, наконец, убедительное большинство – 81 процентов – констатировала, что цены на в аптеках выросли.

То есть реформа Хосам Абу Мери провалилась. Но нас, конечно будут уверять в обратном.

Накануне Пасхи в Минздраве соберут пресс-конференцию, на которой расскажут об успехах. Рассказывать будут министр Хосам Абу Мери при поддрежке госсекретаря министерства, директора фармацевтического департамента, а также руководителей Государственного агентства лекарств, Национальной службы здравоохранения, Инспекции здравоохранения и Латвийского центра цифрового здравоохранения.

Кстати, голосование продолжается. Оценить цены в аптеках ЛР можно ЗДЕСЬ