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СГБ настоятельно рекомендует не ездить на пасхальные праздники в Россию и Белоруссию 6 1023

Наша Латвия
Дата публикации: 15.04.2025
BB.LV
СГБ настоятельно рекомендует не ездить на пасхальные праздники в Россию и Белоруссию

Служба государственной безопасности (СГБ) настоятельно не рекомендует жителям Латвии в предстоящие пасхальные выходные ездить в Россию или Белоруссию, такой призыв был опубликован на официально странице СГБ.

СГБ подчеркивает, что у латвийских учреждений имеются ограниченные возможности оказания помощи своим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении в России или Белоруссии.

По словам представителей СГБ, спецслужбы России и Белоруссии агрессивно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где они обладают широкой свободой действий. Сотрудники этих спецслужб не стесняются применять агрессивные и противозаконные методы, чтобы заставить человека сотрудничать.

Если поездка в одну из этих стран все же неизбежна, СГБ советует не брать с собой мобильный телефон, особенно если в нем хранится рабочая или конфиденциальная информация.

На пограничном контроле данные с телефона могут быть извлечены, а само устройство - заражено шпионским программным обеспечением. Более безопасный вариант - использовать мобильный телефон с предоплаченной SIM-картой, от которого можно будет избавиться после поездки. Также не рекомендуется брать с собой ноутбуки, флешки и другие носители информации.

Сотрудники российских и белорусских спецслужб могут выдавать себя за пограничников или использовать прикрытие других официальных структур России и Белоруссии.

При этом важная информация может быть получена даже во время обычного разговора.

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#сгб
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(6)
  • AK
    Anton Kvaskov
    15-го апреля

    AY YOLA -Homay. Слушаем и распростроняем.

    2
    1
  • Д
    Дед
    15-го апреля

    Пока все, что рекомендовало или советовало государство и чиновники, почему то нам выходило боком. И с какого сейчас будет по другому?

    20
    0
  • А
    Андрей
    15-го апреля

    Перефразируем, чтобы было понятно: настоятельно рекомендуется сотрудникам СГБ - не ездить на пасхальные праздники в Россию и Белоруссию! И вообще - сидите дома! И сами выбрасывайте САМИ свои мобильный телефоны. С сим-кой или без. Умники нашлись - на такие случаи мобильников не напасёшься. Нашли что советовать. Как говорится, раньше только в семье знали.... а теперь весь мир!

    31
    1
  • З
    Злой
    15-го апреля

    Идите далеко на букву Х со своими советами! И ещё, рус избиратель, не едьте 7 июня на дачу водку пить с друзьями, сходите на выборы

    45
    1
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Злой
    15-го апреля

    «Если бы от выборов что-то зависело, то нам не позволили бы в них участвовать.» – Марк Твен.

    22
    2
  • З
    Злой
    Злой
    15-го апреля

    Из-за таких вот читающих манеры про выборы и есть такая ситуация, что наци у власти, да ты и есть провокатор-наци, вас много развелось, которые отговаривать русских граждан идти на выборы, вы и есть полукровки-полицаи времён второй мировой.

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