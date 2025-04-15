В ПТУ пустят и без сданного выпускного экзамена в основной школе

По ее словам, сейчас трехлетние программы профобразования можно освоить только с предварительно полученным основным образованием. Теперь же Министерство образования предлагает изменить порядок, чтобы по этим программам могли начинать обучение школьники, не сдавшие в основной школе один централизованный экзамен. Параллельно с учебой в профессиональном учебном заведении такие ученики будут осваивать предмет, по которому им не хватало знаний и навыков.

Таких выпускников основных школ, по мнению представителя МОН, могли бы принимать как минимум семь училищ. В них выпускники осваивали бы такие профессии, как парикмахер, сварщик, помощник повара и специалист по деревообработке.

С таким предложением Минобразования выступало еще в конце 2023 года, но реализация замысла задержалась. Теперь Министерство намерено осуществить замысел в 2026/2027 учебном году.

Напомним: Минобразования за месяц до сессии централизованных экзаменов 9-х классов решило и в этом году не увеличивать минимальный порог сдачи централизованных экзаменов 9-х классов и сохранить его на уровне 10%.

Ученики 9-х классов впервые сдавали централизованные экзамены в 2022/2023 учебном году. Тогда один из трех экзаменов не сдал 881 школьник. Из тех, кто сдавал экзамены повторно в следующем году, 86,8% сдали их, а 13,2% - нет.

В этом учебном году в 9-х классах повторно учатся 696 учеников, которые на предыдущей экзаменационной сессии не сдали один из экзаменов.

На этапе среднего образования порог сдачи централизованных экзаменов в 12-х классах в этом учебном году составляет 20%, как это предполагалось ранее.