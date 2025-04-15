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В ПТУ пустят и без сданного выпускного экзамена в основной школе 2 1528

Наша Латвия
Дата публикации: 15.04.2025
grani.lv
В ПТУ пустят и без сданного выпускного экзамена в основной школе

Об инициативе по введению выравнивающего учебного года рассказала госсекретарь Минобразования Кристине Ниедре-Латхере.

По ее словам, сейчас трехлетние программы профобразования можно освоить только с предварительно полученным основным образованием. Теперь же Министерство образования предлагает изменить порядок, чтобы по этим программам могли начинать обучение школьники, не сдавшие в основной школе один централизованный экзамен. Параллельно с учебой в профессиональном учебном заведении такие ученики будут осваивать предмет, по которому им не хватало знаний и навыков.

Таких выпускников основных школ, по мнению представителя МОН, могли бы принимать как минимум семь училищ. В них выпускники осваивали бы такие профессии, как парикмахер, сварщик, помощник повара и специалист по деревообработке.

С таким предложением Минобразования выступало еще в конце 2023 года, но реализация замысла задержалась. Теперь Министерство намерено осуществить замысел в 2026/2027 учебном году.

Напомним: Минобразования за месяц до сессии централизованных экзаменов 9-х классов решило и в этом году не увеличивать минимальный порог сдачи централизованных экзаменов 9-х классов и сохранить его на уровне 10%.

Ученики 9-х классов впервые сдавали централизованные экзамены в 2022/2023 учебном году. Тогда один из трех экзаменов не сдал 881 школьник. Из тех, кто сдавал экзамены повторно в следующем году, 86,8% сдали их, а 13,2% - нет.

В этом учебном году в 9-х классах повторно учатся 696 учеников, которые на предыдущей экзаменационной сессии не сдали один из экзаменов.

На этапе среднего образования порог сдачи централизованных экзаменов в 12-х классах в этом учебном году составляет 20%, как это предполагалось ранее.

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#экзамены #система образования
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(2)
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    16-го апреля

    ".— Послушай, человеческий детёныш, — сказал медведь Балу, — я учил тебя Закону Джунглей, но у бандерлогов нет Закона. Бандерлоги — отверженные. У них нет собственного наречия, они пользуются украденными словами. У них не наши обычаи. У них нет памяти. Они уверяют, что они великий народ, но падает орех, и они всё забывают об этом". (Р.Киплинг)

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  • JB
    Janis Berzin
    15-го апреля

    Деградировавшая экономика воспроизводит такое же образование. Хорошее качество начального, основного, среднего, професионально-технического, высшего образования обеспечивается развитой промышленностью, отсутствующей в ЛР. Снижение требований к учащимся свидетельствует о разрушении системы образования из-за отсутствия экономической потребности большого количества квалифицированных кадров.

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