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Батькин призыв: Лукашенко зовет в Белоруссию 150 000 пакистанцев! МВД Латвии бьет тревогу 3 6234

Наша Латвия
Дата публикации: 16.04.2025
LETA
Батькин призыв: Лукашенко зовет в Белоруссию 150 000 пакистанцев! МВД Латвии бьет тревогу
ФОТО: dreamstime

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе принял с визитом премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и предложил направить в Беларусь до 150 000 пакистанцев на работу, – сообщает LETA.

Шариф находился с официальным визитом в Минске 10 и 11 апреля. В ходе визита были заключены несколько соглашений — от военного сотрудничества до торговли. Среди прочего Лукашенко предложил, что страна может принять до 150 000 пакистанцев, чтобы смягчить растущую нехватку рабочей силы в стране.

«В Пакистане много людей, которые хотят и готовы работать в Беларуси», — заявил Лукашенко на совместной пресс-конференции с Шарифом, подчеркнув, что Беларусь создаст необходимые условия для их трудоустройства. Согласно опубликованным данным, в стране имеется более 198 000 вакантных рабочих мест.

Идея Лукашенко вызывает обеспокоенность у соседних стран — и не без оснований. С 2021 года тысячи нелегальных мигрантов, в основном с Ближнего Востока, пытаются попасть в Европейский союз через Беларусь, незаконно переходя границу с Польшей. Подобному, хотя и менее масштабному, давлению подвергались также Литва, Латвия и Финляндия. Потоки нелегальных мигрантов организуются Беларусью и Россией как метод ведения гибридной войны. Глава МВД Латвии Рихардс Козловскис уже заявил, что решение Лукашенко может создать дополнительное давление на нашу границу.

Во время визита Шарифа Беларусь и Пакистан подписали соглашение о военном сотрудничестве и руководящие принципы взаимодействия в оборонной и промышленной сферах до 2027 года, а также другие договоры и экономические меморандумы.

При этом данные о товарообороте между двумя странами обнародованы не были. Министерство иностранных дел Беларуси в последний раз сообщало о ежегодной двусторонней торговле с Пакистаном в 2020 году, указывая, что объем торговли колеблется от 50 до 65 миллионов долларов США — что значительно ниже обещания 2015 года увеличить товарооборот между странами до одного миллиарда долларов.

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#белоруссия #мвд #пакистан
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(3)
  • VS
    Vad Sorry
    16-го апреля

    Сколько вакантных рабочих мест в Латвии?

    17
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    16-го апреля

    Батька старается экономику дальше прдвигать, чтобы люди жили ещё лучше. Наши стараются русофобию дальше продвигать, чтобы русским, ещё чем либо напакостить.

    39
    10
  • JB
    Janis Berzin
    16-го апреля

    "Потоки нелегальных мигрантов организуются Беларусью и Россией как метод ведения гибридной войны" - толпы темнокожих курьеров в ЛР это какая война и кто против кого её ведёт? Очередные страшилки и пропаганда от правящего класса с целью отвлечь трудящихся от истинного источника проблем.

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