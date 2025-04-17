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Не только закрывают и ликвидируют: в Латвии будет новая жел.-дор. станция 1 27483

Наша Латвия
Дата публикации: 17.04.2025
BB.LV
Фото Янис Вилниньш.

Фото Янис Вилниньш.

Железная дорога известила, что объявляет конкурс на строительство новых повышенных платформ, создание путевой и пассажирской инфраструктуры на девяти станциях линии Рига — Лугажи — госграница с Эстонией.

Среди кандидатов на модернизацию оказались станции и остановочные пункты Инчукалнс, Эгльупе, Сигулда, Лигатне, Иерики, Лоде, Валмиера, Стренчи и… Валка.

Что не могло не удивить, так как станция Валка уже полвека как никаких пассажиров не обслуживает, это просто исторически сохранившийся тупик участка разворотного треугольника. Здание бывшей станции Валка само по себе существует, но никаких пассажиров там нет.

Представитель железной дороги пояснила, что речь идет не про старую станцию, а про новую — на ныне действующем участке железной дороги Лугажи — Валга, но по латвийскую сторону границы. До сих пор пограничной была станция Лугажи, и после нее поезд останавливался только в Эстонии.

Жителям латвийской части города действительно тяжело с железнодорожным сообщением. Так как из латвийской Валки до эстонской станции Валга городские автобусы уже лет тридцать не ходят. До Лугажи тоже сложно добираться. То есть железная дорога есть, но поезд по окраине города проходит мимо.

По планам новые платформы должны появиться к 2029 году. Станет ли жителям Валки после их создания легче добираться до поезда, покажет время.

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#железная дорога #станции
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го апреля

    Ну не хотят эстонцы, чтобы к ним ездили, потому и автобусный маршрут 30 лет назад закрыли.

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