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Сегодня откроется Рижское колесо обозрения 1 1189

Наша Латвия
Дата публикации: 17.04.2025
BB.LV
Сегодня откроется Рижское колесо обозрения

Сегодня для посетителей откроется комплекс Рижского колеса обозрения в парке Победы в Пардаугаве, сообщили агентству ЛЕТА представители реализующей проект компании ООО "RPR operators".

Торжественное открытие колеса обозрения состоится в 12:00, в нём примут участие команда проекта, представители художественного центра "Zuzeum" и Рижской думы.

Для посетителей Рижское колесо обозрения будет доступно с 13:00.

Колесо будет пригодно для использования в любое время года, поскольку его кабины оснащены как системами кондиционирования воздуха, так и отопления. Одновременно оно сможет принять 240 пассажиров — по восемь человек в каждой из 30 кабин. Одна поездка на колесе обозрения будет длиться 15 минут.

На территории колеса обозрения также можно будет посетить цифровую выставку, созданную в сотрудничестве с художественным центром "Zuzeum", которая предлагает новый взгляд на Ригу через старинные городские карты и гравюры, плакаты и афиши XX века, а также оригинальные работы различных художников на тему Риги.

Ранее сообщалось, что общая высота Рижского колеса обозрения составляет 65 метров.

Право построить колесо обозрения в Пардаугаве компания "RPR operators" получила осенью 2019 года, став единственным претендентом и победив в аукционе, организованном Рижской думой. Предложенная сумма составила 22 484 евро. Перед этим в июле дума при 42 голосах из 60 приняла решение организовать такой аукцион.

Согласно договору с думой, строительство должно было быть завершено в течение трёх лет, однако пандемия задержала разработку строительного проекта, и документы более года находились на согласовании в строительном управлении, в связи с чем сроки были продлены.

Компания "RPR operators" зарегистрирована в 2018 году, её уставной капитал составляет 2801 евро, свидетельствует информация базы данных "Firmas.lv". 55,05% капитала компании принадлежит зарегистрированной на Мальте "Racoonstruction Holding Limited", владельцем которой является Рустам Гилфанов, а 44,95% — ООО "Panoramica", владельцами которой являются Дарья Успенская (47,93%), Дмитрий Успенский (47,89%) и Анатолий Предкель (4,18%).

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#рига #колесо обозрения
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Оставить комментарий

(1)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    17-го апреля

    С такими расценками вы очень скоро этот проект положите в папку с надписью полное фиаско .

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