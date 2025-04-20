Экономисты Банка Латвии принесли плохую новость о ценах на продукты питания

Ожидается, что цены на продукты питания продолжат расти в течение всего года, учитывая сохраняющиеся высокие мировые цены на продовольственное сырье, пишут экономисты Банка Латвии Иева Опмане и Андрей Бессонов на сайте "Makroekonomika.lv".

Экономисты отмечают, что годовая инфляция в Латвии за последние пять месяцев выросла почти вдвое - с 2,1% в октябре прошлого года до 3,5% в марте. Хотя рост инфляции был ожидаем, он оказался неожиданно быстрым.

Инфляция цен на продукты питания, включая алкоголь и табак, в марте достигла 7,2 %, а без учета алкоголя и табака - 6,5 %. Резко выросли цены на молочные продукты, сливочное и растительное масло, переработанную рыбу, шоколад, кофе и соки.

По некоторым продуктам питания рост цен соответствует мировым рынкам, объясняют экономисты. Например, меньший урожай взвинтил цены на кофейные зерна до небывалых высот, цены на какао также выросли, что отразилось на стоимости этих продуктов в латвийских магазинах. Аналогичная история с молочными продуктами и оливковым маслом: высокий спрос и засуха в Испании, а также неблагоприятные погодные условия в других странах способствовали росту мировых цен на эти продукты, что, в свою очередь, привело к росту цен на них в латвийских магазинах.

Наибольшие отклонения от прогнозов связаны с несколькими отдельными товарами, которые вносят относительно небольшой вклад в продовольственную инфляцию: сырые овощи, напитки, включая кофе, оливковое масло и сливочное масло. Экономисты отмечают, что эти тенденции обусловлены стремительным ростом мировых цен. Однако цены на другие продукты питания - мясо, некоторые молочные продукты, шоколад - также резко выросли в феврале и марте.

Цены на продовольствие растут по цепочке от производителей продуктов питания к поставщикам, а затем к потребителям.

Экономисты признают, что существуют как очевидные причины роста цен на продовольствие - рост цен на сырье и товары на мировых рынках, - так и те, которые не так легко объяснить. Рассматривая эти различные звенья цепи, экономисты ставят под сомнение тот факт, что потребительские цены за последний год росли быстрее, чем цены на импортное продовольствие и цены производителей, и что этот рост начался еще до ускоренного роста мировых цен на продовольствие в последние месяцы.

По мнению экономистов, частично это можно объяснить временной задержкой в процессе ценообразования, когда производители или торговцы решают, в какой момент включить растущие затраты в конечные цены, которые видят потребители, или какими-то дополнительными затратами, которые несут производители или розничные торговцы, например, увеличением налогов на природные ресурсы, а также изменением нормы прибыли компаний.

Рост цен на продукты питания затрагивает не только их себестоимость, объясняют экономисты. Они утверждают, что рост цен на продовольствие в конце прошлого года был обусловлен аппетитом производителей и торговцев на прибыль - нормы прибыли увеличились. В целом норма прибыли колеблется во времени и зависит не только от того, насколько высокие цены устанавливаются, но и от того, насколько эффективно управляются различные процессы, связанные с производством и продажами.

Экономисты вспоминают, что выдвигалась идея введения лимита наценок и других мер по ограничению роста цен на продукты питания, однако контроль над тем, сколько наценки добавляют производители и торговцы, не кажется экономистам соответствующим принципам свободного рынка.