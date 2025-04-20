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Как Федя эмигрировал из Эквадора в Латвию и обрел в Риге домик в клетке 1 3244

Наша Латвия
Дата публикации: 20.04.2025
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"Николай Коперник" — головное судно серии, в которую входил банановоз "Федор Бредихин".

"Николай Коперник" — головное судно серии, в которую входил банановоз "Федор Бредихин".

Капитан дальнего плавания Евгений ДРЕВИЦКИЙ и его однокашники–судоводители в марте отпраздновали юбилей: 55 лет назад их рота окончила Рижское мореходное училище. Тогда Евгений получил направление в Дальневосточное пароходство. Работал там на различных судах.

В 1971 году перевелся в Латвийское пароходство, где работал помощником капитана на танкерах, а затем — на рефрижераторах, где вырос до капитана. Евгений Древицкий уделяет большое внимание изучению истории мореходства, создает документальные фильмы о море и моряках. Сегодня он знакомит нас с дружелюбным зверьком — носухой.

Ласковый зверек

В 1983 году я работал вторым помощником на теплоходе "Федор Бредихин". Как–то стояли мы под погрузкой бананов в эквадорском порту Пуэрто–Боливар.

К ночи причал заполнялся "деловыми людьми". Можно сказать, что он превращался в "базар–вокзал" — шел активный чендж, что только не меняли!

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Капитан Евгений Древицкий.

Вышел я на причал. Смотрю: бегают пацаны, и какой–то зверек у них на цепочке. Размером он с большую лису, а хвост — полосатый. Мальчишки всем его предлагают. Народ играет с общительным зверьком, но никто покупать его не хочет.

Подошел и я к зверьку, погладил по пушистой шерстке. Как потом узнал, называется он — носуха, относится к семейству енотовых, встречается на обоих американских континентах. А русское название зверек получил от длинного носа с подвижным кончиком.

Разглядываю зверя, он ласкается ко мне. Думаю — что же делать? Ведь замучают его ребята.

Спросил я, что мальчишки хотят за зверя. Короче говоря, договорились об обмене.

"Что? Кто? Откуда?"

Засадил я свое приобретение в каюту. Дал ему кличку: Федя.

Для него все вокруг необычно, сидит и видно — побаивается.

Часов до четырех утра мы грузились, а после у меня еще работа. Зверек в каюте до восхода просидел.

Принес я Феде с камбуза завтрак. Он поел немного, понял, что опасаться нечего, расслабился и, свернувшись калачиком, заснул прямо на столе.

А тут и время отшвартовки подошло. Покинули мы Пуэрто–Боливар. Освободившись, пришел я в свою каюту, а там такой запах стоит! Как–никак — зверь.

Что делать? Вывел я Федю в коридор, на цепочке посадил его перед каютой, зацепив цепочку за поручень.

Утром слышу — в коридоре гвалт стоит, моряки собрались, а в каюту зайти побаиваются. Зверь не пускает. Появился у меня охранник.

Я вышел. Разобрались. Первый помощник эмоционально восклицает:

— Что? Кто? Откуда? Где ты его взял? Да ты что! Это же контрабанда! Как ты мог?!

В подарок зоопарку!

Мне надо как–то выкручиваться из этой ситуации. Уже понимаю, что домой зверька не возьму. Говорю:

— Ну что, давайте его подарим в наш зоопарк. Там такого зверя я не видел.

Сразу — и капитан, и первый помощник обрадовались: "О! Ура! Точно! В зоопарк!"

И сразу радиограмма полетела в пароходство, сообщавшая, что мы везем для Рижского зоопарка редкого зверька.

И дальше — без проблем. Идем в Ригу с бананами.

Феде соорудили на палубе домик из фанеры, поближе к камбузу. Рядом — миску поставили для носухи. Новенький поддон для туалета установили.

Больше всего Федя любил яйца. И сырые, и вареные. Да и специально для него что–то готовили: кашку–малашку, да и мясо давали. В общем, с питанием проблем не было.

Все хорошо, да боцман невзлюбил Федю. Боялся, что дикий зверь устроит на палубе какой–нибудь беспорядок, и бегал за ним с метлой. И иногда назло боцману где–нибудь Федя что–нибудь оставлял. И боцман гонялся за ним пуще прежнего. Гонится за зверьком по палубе, а он — в коридор. По всему коридору промчится — и опять на палубу. Моряки смеются.

Теплая встреча

Пришли мы в Ригу. На причале теплоход "Федор Бредихин" вместе с пограничниками и таможенниками встречает солидная делегация из Рижского зоопарка во главе с его директором.

И — сразу:

— Где он?

А Федя сидит в каюте у первого помощника под диваном. Тот приготовился торжественно вручать енотовидную носуху. А зверек не хочет вылезать и все тут!

Я пришел со швартовки.

Первый помощник зовет меня:

— Иди, вытаскивай своего друга!

Я пришел, погладил Федю, уговорил его, вытащил из–под дивана.

Для перевозки носухи в зоопарк приготовили большую коробку.

Федя не возражал против такого средства передвижения.

Все хорошо, все довольны, увезли зверя.

Роль "Ригас балсс" в истории

Вскоре после этого появилась статья в газете "Латвийский моряк". Написана она была со слов первого помощника, который сообщил, что эквадорская фирма в знак дружбы подарила редкого зверя — носуху — экипажу теплохода "Федор Бредихин", а моряки вручили его Рижскому зоопарку. На эту же тему 11 июня 1983 года появилась статья в городской газете "Ригас Балсс".

А вскоре после публикации вызывают меня в отдел кадров пароходства и говорят:

— Пишите объяснительную!

Спрашиваю:

Какую объяснительную?

— Вы провезли контрабандой дикого зверя без документов.

Я говорю:

— Подождите, какие документы? Мы его сразу передали представителям зоопарка, его торжественно встречали…

— Дело в том, что главный карантинный врач республики прочитав заметку в "Ригас Балсс", возмутился: "Что за безобразие творится в Латвийском пароходстве? Без моего ведома, без оформления документов, без разрешения моей службы привезли дикого зверя! А тут приехала какая–то делегация из зоопарка и забрала его! Можно сказать, нелегально".

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Статья в газете "Ригас Балсс". 11 июня 1983 г.

Получается, что я провез контрабанду! Никуда не денешься, пришлось писать объяснительную, в которой описал события происходившие с Федей в Пуэрто–Боливаре, в море, в Риге.

На этом в общем–то все успокоилось. Закончилось расследование совершения контрабанды со стороны товарища Древицкого.

Свидания с другом

Потом, когда мы сменились, я поехал в зоопарк, Федя находился еще на карантине, он сидел в этом домике, где всякие пресмыкающиеся, за стеклом. Соседями его были гадюки, ужи да жабы.

Вообще к носухе не пускали. Я с бананами приехал, передал гостинцы для Феди сотруднику зоопарка, через стекло мы пообщались. Зверек с грустью смотрел на меня, жалобно скулил.

Потом, после карантина, Федю перевели на детскую площадку. Вернее, на детской площадке ему специальный вольер построили.

После рейса я приехал в зоопарк, попросил разрешения зайти в клетку. Мне разрешили.

Захожу, Федя узнал меня! И обрадовался. С дерева, на котором сидел, прыгнул мне на шею. И начал меня обнимать, целовать, тереться об меня, прежде такого не было! Видно, соскучился. Радость: друг пришел!

Закончилось наше свидание. Выхожу. Тут же меня встречает один из руководителей зоопарка и говорит:

— У меня к вам есть разговор. Понимаете, зверь один сидит, жалко его. Ему невесту надо бы. Можете девочку привезти? И тогда у нас все будет хорошо. Ему нужна вторая половина.

На просьбу отвечаю:

— Я бы с удовольствием привез вам еще одну носуху, но меня из–за первой уже вызывали. Пришлось писать объяснительную. За девочку для Феди меня просто выгонят из пароходства! Так что прошу извинить.

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(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    20-го апреля

    Печальная история. Жалко Федю!!

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    2

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