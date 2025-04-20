На берегу Кишэзерса за 70 000 евро будет построена зона отдыха

На берегу озера Кишэзерс рижане скоро получат доступ к хорошо оборудованной зоне отдыха, на строительство которой будет потрачено около 70 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

На берегу озера Кишэзерс рижане скоро получат доступ к хорошо оборудованной зоне отдыха, на строительство которой будет потрачено около 70 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Поляна для пикников в Чиекуркалнсе - один из проектов, поддержанных горожанами в конкурсе.

Площадка на берегу озера уже много лет служит неофициальным, но популярным местом отдыха.

Целью благоустройства является создание озелененного общественного пространства у озера с деревянным игровым оборудованием и удобствами для отдыха.

Проект включает в себя детскую игровую площадку и зону активного отдыха, стойку для велосипедов и скамейки, а также столы для пикника и качели с видом на озеро.

Зона отдыха находится недалеко от остановок общественного транспорта: автобусов № 9, 48 и трамвая № 11.