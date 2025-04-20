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Струя воды с потолка: рижанка в шоке от езды на «колесе» 3 1111

Наша Латвия
Дата публикации: 20.04.2025
BB.LV
Струя воды с потолка: рижанка в шоке от езды на «колесе»

В рижском парке в Агенскалнсе открыли обзорное колесо - а некоторые посетители уже не рады.

Рижанка поделилась видео, из которого следует, что заплатив 17 евро за "прокатиться" на обзорном колесе, можно уехать сухим, а приехать мокрым. Так как в кабинке "льется" какая-то вода, то ли после дождя, то ли "запотевшая" жидкость от кондиционера. Хорошо ли это? А если человек простудится? Вот, что пишут в комментариях к видео:

@polinaadrozdova Replying to @່ ♬ original sound - PolinaaDrozdova

"Это не смешно, а если замкнет? Я сразу сказала, что в Латвии где все делают кое-как - это (кататься на такой высоте) опасная затея".

"Не надо было говорить на русском языке! Иначе может чем и облить."

"И что такого? Ну облились жидкостью из кондиционера. Ничаво! Вытер ногу, поехала дальше".

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(3)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го апреля

    Развлекуха в инсмуте.🙄 Чего вы там с верху не видели? Чего прётесь? Смотреть на эту сероболотную блёвь с унылыми коробками серых строений? Данунах.

    4
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    21-го апреля

    А что вы хотите, чтобы за каких-то 17 евро и дождь за шею не капал?

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    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го апреля

    Что ни возьмутся сделать, всё через заднее место получается.

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