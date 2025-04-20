Струя воды с потолка: рижанка в шоке от езды на «колесе»

В рижском парке в Агенскалнсе открыли обзорное колесо - а некоторые посетители уже не рады.

Рижанка поделилась видео, из которого следует, что заплатив 17 евро за "прокатиться" на обзорном колесе, можно уехать сухим, а приехать мокрым. Так как в кабинке "льется" какая-то вода, то ли после дождя, то ли "запотевшая" жидкость от кондиционера. Хорошо ли это? А если человек простудится? Вот, что пишут в комментариях к видео:

"Это не смешно, а если замкнет? Я сразу сказала, что в Латвии где все делают кое-как - это (кататься на такой высоте) опасная затея".

"Не надо было говорить на русском языке! Иначе может чем и облить."

"И что такого? Ну облились жидкостью из кондиционера. Ничаво! Вытер ногу, поехала дальше".