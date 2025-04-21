Латвийцы стали более пессимистично смотреть в будущее: четверть хочет уехать

Латвийское общество за последний год стало более пессимистично смотреть в будущее, свидетельствует по заказу Государственной канцелярии проведённый опрос об устойчивости латвийского общества в контексте войны России против Украины, пишет ЛЕТА.

В прошлом году 60,8% респондентов полностью или скорее согласились с тем, что смотрят в будущее с надеждой и энтузиазмом. В 2023 году так ответили 64,2% жителей Латвии.

По сравнению с результатами опроса 2023 года, по-прежнему подавляющее большинство — 73,6% — утверждают, что Латвия — это их дом, и они не планируют уезжать.

Исследование показывает, что мнения респондентов о силах безопасности и обороны Латвии и их способности защитить население в кризисных ситуациях разделились: 31,3% доверяют и полагаются на них, в то время как 39,7% — не доверяют.

Более половины опрошенных — 59,6% — не согласны с утверждением, что правительство принимает правильные решения в кризисных ситуациях. Также 57,8% жителей Латвии не поддерживают решения правительства и премьер-министра во время кризисов государственного масштаба. Кроме того, 58,5% респондентов не верят в способность правительства Латвии успешно справиться с всеобъемлющим кризисом, говорится в исследовании.

В опросе 67,4% респондентов заявили, что статус гражданина Латвии является важной частью их идентичности. По сравнению с 2023 годом эта уверенность возросла — тогда так ответили 62,8% участников опроса.

В то же время 42,7% респондентов в прошлом году согласились с утверждением, что в Латвии есть все возможности для самореализации.

Опрос был проведён в октябре и ноябре 2024 года. В рамках исследования были опрошены 2005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Опрос провело ООО "Berg Research". Исследование обошлось государственному бюджету в 4985 евро.