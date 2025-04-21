На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за установление среднего образования как обязательного.

В настоящее время в Латвии обязательным является получение основного образования или продолжение его получения до достижения 18-летнего возраста.

Инициатором выступает Янис Виеглиньш. Он предлагает, чтобы после 9-го класса ученики были обязаны выбрать между академическим средним образованием в старшей школе или профессиональным средним образованием в училище.

По мнению автора инициативы, образованное общество — основа устойчивого существования нации. Кроме того, геополитическая ситуация показывает, что способность качественно и здраво оценивать информацию, принимать ответственные решения напрямую зависит от уровня образования и объёма знаний.

Виеглиньш считает, что нехватка образования и знаний среди населения может стать «огромным риском» в случае угрозы государству. Уже сейчас фейковые новости и антипатриотические высказывания становятся повседневностью в соцсетях, а люди с низким уровнем критического мышления, плохими знаниями истории и слабой способностью анализировать происходящее легко становятся жертвами пропаганды, способствуя формированию общественного мнения «всё плохо», — поясняет автор идеи.

По его мнению, девяти классов больше недостаточно, необходимо повышать общий интеллектуальный потенциал и знания жителей. Введение обязательного среднего образования помогло бы сформировать более тесную связь граждан с государством, повысить качество общественного дискурса и создать более спокойную общественную атмосферу.

Также обязательное среднее образование, по его словам, усилило бы внутреннюю конкуренцию на рынке труда и повысило бы конкурентоспособность страны на мировом уровне.