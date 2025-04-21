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Начат сбор подписей за установление среднего образования как обязательного 5 714

Наша Латвия
Дата публикации: 21.04.2025
LETA
Начат сбор подписей за установление среднего образования как обязательного

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за установление среднего образования как обязательного.

В настоящее время в Латвии обязательным является получение основного образования или продолжение его получения до достижения 18-летнего возраста.

Инициатором выступает Янис Виеглиньш. Он предлагает, чтобы после 9-го класса ученики были обязаны выбрать между академическим средним образованием в старшей школе или профессиональным средним образованием в училище.

По мнению автора инициативы, образованное общество — основа устойчивого существования нации. Кроме того, геополитическая ситуация показывает, что способность качественно и здраво оценивать информацию, принимать ответственные решения напрямую зависит от уровня образования и объёма знаний.

Виеглиньш считает, что нехватка образования и знаний среди населения может стать «огромным риском» в случае угрозы государству. Уже сейчас фейковые новости и антипатриотические высказывания становятся повседневностью в соцсетях, а люди с низким уровнем критического мышления, плохими знаниями истории и слабой способностью анализировать происходящее легко становятся жертвами пропаганды, способствуя формированию общественного мнения «всё плохо», — поясняет автор идеи.

По его мнению, девяти классов больше недостаточно, необходимо повышать общий интеллектуальный потенциал и знания жителей. Введение обязательного среднего образования помогло бы сформировать более тесную связь граждан с государством, повысить качество общественного дискурса и создать более спокойную общественную атмосферу.

Также обязательное среднее образование, по его словам, усилило бы внутреннюю конкуренцию на рынке труда и повысило бы конкурентоспособность страны на мировом уровне.

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#сбор подписей #система образования
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(5)
  • JB
    Janis Berzin
    21-го апреля

    "образованное общество — основа устойчивого существования нации." - при постоянно деградирующей системе образования это не имеет никакого смысла. Портал идиотских инициатив -зачем давать среднее, плохое образование, если в стране нет работы для большого количества квалифицированных работников.

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  • Д
    Дед
    21-го апреля

    А при оккупации уже это было, как данность! Латвия не может быть похожа на СССР, тем более, что и бабок на это нет!

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