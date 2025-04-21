Опрос: только половина латвийцев не относит себя к дискриминируемым группам

52,5% жителей Латвии считают, что не принадлежат к группам, по отношению к которым существует несправедливое отношение, свидетельствуют результаты опроса о настроениях латвийского общества в условиях войны России в Украине, проведенного по заказу Государственной канцелярии.

В то же время к дискриминируемым группам себя относят 28,4% респондентов, которые заявили, что сталкиваются с несправедливым отношением.

37,9% респондентов в ходе опроса указали, что чувствовали бы себя хорошо или скорее хорошо, если бы их близкий друг или родственник заключил брак с представителем иной культуры, а нейтрально бы к этому отнеслись 30,8%.

В свою очередь 13,5% респондентов не смогли бы принять тот факт, что их близкий родственник или друг заключил брак с представителем совершенно другой культуры.

48% респондентов согласны с тем, что гомосексуальные мужчины и женщины могут жить так, как хотят, а 20,1% респондентов с этим не согласны.

Опрос также показал, что для 43,1% респондентов важно прислушиваться к взглядам людей с другим мировоззрением и понимать их, а для 37,9% опрошенных это неважно.