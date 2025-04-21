«Реальная инфляция в Латвии возвращается к скандальным 20% в год» - обозреватель

Такой шокирующий вывод по сравнении цен в стране сделал обозреватель NeatkarIgā Арнис Клуйнис. Взяв за основу уже далеко не гуманные ценники времен ковидобесия — он сделал вывод, что «за пятилетку цены удвоились».

По его мнению, официальные статистические данные не отражают реальности: «Если товары одного вида и веса или объема представлены несколькими брендами, то всегда взят самый дешевый товар». Еще не учитывается 10-центовый депозит за бутылку. Бывают и совсем феноменальные случаи роста цен:

«Накануне нового года государственная компания Latvijas Pasts объявила о повышении своих тарифов на 39% в соответствии с ростом операционных расходов компании за два года, для которых Центральное статистическое управление (ЦСУ) установило общий уровень инфляции в размере 3,14%».

«В феврале эстафету сверхповышения цен у почты переняла Дирекция безопасности дорожного движения. Не орган регулирования цен, а само правительство разрешило повысить цены на все свои «услуги» на многие десятки процентов с 1 марта этого года. Таким образом, даже на правительственном уровне игнорируется этот факт. Как утверждается, рост цен в Латвии, конечно, происходит, но приемлемо умеренными темпами.

В действительности темпы роста цен, по крайней мере на продукты питания, уже приближаются к двадцати процентам в год. Тогда все становится на свои места, ведь главная задача государственных учреждений — кормить госслужащих. Поэтому их зарплаты следует увеличить, по крайней мере, настолько, чтобы они и их семьи могли питаться так же хорошо, как и раньше. Если цены на продукты питания выросли на 20% в реальном выражении, то повышение цен на услуги госмонополии на 40% — это нормально, ведь руководителям учреждений однозначно нужна более высокая прибавка к зарплате, чем рядовым сотрудникам».

«Правительство представило общественности проект бюджета на этот год, пояснив, что в этом году он предусматривает средний рост заработной платы государственных служащих на 2,6%. После этого начали накапливаться опасения, что солдатам, полицейским и другим придется повышать зарплаты быстрее. В результате средний прирост с 2,6% стремительно приближается к 26% в год, что любой уважающий себя госслужащий если не для других, то для себя считает само собой разумеющимся, необходимым и заслуженным упорным трудом.

Инфляция — один из источников денег, которые удовлетворят потребности государственных служащих. Например, размер налога на добавленную стоимость, указанный в чеках за покупку пасхальной продуктовой корзины, увеличился с 3,16 евро год назад до 3,54 евро в этом году. Выгоды государства от роста цен в данном случае увеличились на 13%. И цены, и доходы государства от них продолжат расти до конца этого года».

«Повышение цен в Латвии есть последствия печатания евро, на которые Латвия не может повлиять», - констатирует NeatkarIgā. Между тем, есть основания подозревать, что государственный аппарат «никакой стабильности цен нисколько не хочет».