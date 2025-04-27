Это страшно: социолог обнаружил в Латвии «шестую колонну»

«Появилось поколение, которое смотрит на политику глазами жадности. Это возможность карьеры, денег и влияния - так просто: пришел в политику, начал зарабатывать деньги и наслаждаться влиянием», - в программе „Неделя“ телеканала TV24. Неделя» рассказал Айгарс Фрейманис, социолог и руководитель исследовательского центра „Latvijas fakti“.

A. Фрейманис также прокомментировал новое явление в Латвии, которое он называет «шестой колонной». Он даже считает, что «шестая колонна» гораздо опаснее так называемой пятой.

«Шестая колонна - это люди, которые работают в государственных учреждениях, в СМИ, они везде. У них настолько тонкий слой государственной идентичности, что они приспособятся к любой власти. Например, если бы в Ригу пришли русские танки и новый правитель приказал бы всем заниматься своим делом, эти люди подчинились бы без возражений, под предлогом долга перед обществом. А потом, постепенно, мало-помалу, начнет происходить адаптация. Примирение, принятие. Как вареный рак - был коричневым, стал красным», - резюмирует социолог.