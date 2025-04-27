Baltijas balss logotype

Это страшно: социолог обнаружил в Латвии «шестую колонну» 4 2088

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2025
Neatkarīgā
Это страшно: социолог обнаружил в Латвии «шестую колонну»

«Появилось поколение, которое смотрит на политику глазами жадности. Это возможность карьеры, денег и влияния - так просто: пришел в политику, начал зарабатывать деньги и наслаждаться влиянием», - в программе „Неделя“ телеканала TV24. Неделя» рассказал Айгарс Фрейманис, социолог и руководитель исследовательского центра „Latvijas fakti“.

A. Фрейманис также прокомментировал новое явление в Латвии, которое он называет «шестой колонной». Он даже считает, что «шестая колонна» гораздо опаснее так называемой пятой.

«Шестая колонна - это люди, которые работают в государственных учреждениях, в СМИ, они везде. У них настолько тонкий слой государственной идентичности, что они приспособятся к любой власти. Например, если бы в Ригу пришли русские танки и новый правитель приказал бы всем заниматься своим делом, эти люди подчинились бы без возражений, под предлогом долга перед обществом. А потом, постепенно, мало-помалу, начнет происходить адаптация. Примирение, принятие. Как вареный рак - был коричневым, стал красным», - резюмирует социолог.

Читайте нас также:
#политолог #мнение эксперта
26
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • БТ
    Бесс Толковый
    27-го апреля

    Интересно, когда русские танки войдут, как латыши улицу Бривибас переименуют? Уж не Путина ли?

    23
    3
  • lg
    lo gos
    27-го апреля

    народная поговорка латыша: " и вашим и нашим за копейку спляшем"

    54
    3
  • JB
    Janis Berzin
    27-го апреля

    "Это возможность карьеры, денег и влияния " - где этот чудный эльф прожил последние 35 лет? Коммунизм уже 40 лет никто не пытается построить, а значит главное это - карьера, деньги и влияние.

    43
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го апреля

    Кажется, это называется дипстэйтом. Не важно кто там меняется на лицевых ролях, но мелкое мышиннное чиновничество так же пишет бумажки и клацает в таблицах экселя.🙄 Чего нового? И что значит "которое смотрит на политику глазами жадности"? Как будто было иначе? У нас даже самые отбитые нацпатриоты, дорвавшись до власти, морды воротят от постов в неприбыльных министерствах. Хотя казазалось бы, эти, должны ради священной латвии пахать со слезой умиления бесплатно и 24х7, судя по их ретивому вою о благе страны. Но нет. И опять это деление граждан на сорта. Латышская нацзабава-ближнему на идентичность и патриотичность черепа мерять. Гнилая нация.

    72
    6
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят 142
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие? 336
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 266
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 724

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 2
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 31
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 38
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 46
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 55
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 65
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 2
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 31
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео