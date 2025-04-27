Корреспондентка Латвийского радио в Украине хочет, чтобы ей платили, как корреспонденту в США

Недавно Спранце опубликовала несколько твитов, в которых пожаловалась на свою зарплату.

В частности, Спранце пишет: "Исключительно несправедливо, если корреспонденту, который работает изо дня в день в Украине под ракетами и боевыми дронами, платят ВДВОЕ МЕНЬШЕ, чем обещано корреспонденту того же СМИ в США - в стране, где нет военных действий... Однако именно такова система ценностей нового общественного СМИ.

Неужели сотрудник, сидящий там, где тепло, светло и цивилизация, ценнее для предприятия, чем те, кто работает в поле, на месте, где реально падают российские ракеты, дроны, а иногда и управляемые авиабомбы? Если так и есть, как кажется, это очень плохие новости для Латвии".

Корреспондентка утверждает, что она более 20 лет боролась с несправедливостью, но никогда не думала, что придет день, когда бороться придется за себя и за добросовестное отношение со стороны работодателя.

В своих постах Спранце просит помощи у пользователей соцсетей, чтобы ей порекомендовали хорошего адвоката, чья специализация - трудовое право».

На Латвийском радио пообещали поискать «конкретные способы поддержки нашего корреспондента в Украине Индры Спранце - как сейчас, так и в дальнейшем».

Сколько получают корреспонденты Латвийского радио в США и Украине, не сообщается.