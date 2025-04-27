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Корреспондентка Латвийского радио в Украине хочет, чтобы ей платили, как корреспонденту в США 2 938

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2025
BB.LV
Корреспондентка Латвийского радио в Украине хочет, чтобы ей платили, как корреспонденту в США
ФОТО: pixabay

Журналистка Индра Спранце является корреспондентом Латвийского радио в Украине. Он возмущена своей зарплатой, сообщает портал la.lv.

Недавно Спранце опубликовала несколько твитов, в которых пожаловалась на свою зарплату.

В частности, Спранце пишет: "Исключительно несправедливо, если корреспонденту, который работает изо дня в день в Украине под ракетами и боевыми дронами, платят ВДВОЕ МЕНЬШЕ, чем обещано корреспонденту того же СМИ в США - в стране, где нет военных действий... Однако именно такова система ценностей нового общественного СМИ.

Неужели сотрудник, сидящий там, где тепло, светло и цивилизация, ценнее для предприятия, чем те, кто работает в поле, на месте, где реально падают российские ракеты, дроны, а иногда и управляемые авиабомбы? Если так и есть, как кажется, это очень плохие новости для Латвии".

Корреспондентка утверждает, что она более 20 лет боролась с несправедливостью, но никогда не думала, что придет день, когда бороться придется за себя и за добросовестное отношение со стороны работодателя.

В своих  постах Спранце просит помощи у пользователей соцсетей, чтобы ей порекомендовали хорошего адвоката, чья специализация - трудовое право».

На Латвийском радио пообещали поискать «конкретные способы поддержки нашего корреспондента в Украине Индры Спранце - как сейчас, так и в дальнейшем».

Сколько получают корреспонденты Латвийского радио в США и Украине, не сообщается.

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#зарплата #радио
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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го апреля

    Neviens nevienu neaizkavē, ja tev kaut kas nepatīk, tad brauc uz Ameriku un tur saņemsi tādu pašu atalgojumu kā visi amerikāņu žurnālisti.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го апреля

    Так вертайся взад, родная. Никто тебя здесь бимбасить не будет. Сама же ехала, понимая сколько на лапку получать будешь, подписывая договор. Чего уж сейчас рыдать? Согласилась? Сама виновата.

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