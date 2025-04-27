Литовцы собираются построить до Латвии 4-полосную скоростную магистраль

Когда же появится скоростная автомагистраль в Латгалию? Такой вопрос от зрителя прозвучал в прямом эфире программы «На линии» (Uz līnijas) телеканала XTV.

На вопрос ответил председатель правления «Latvijas valsts ceļi» Мартиньш Лаздовскис:

«В ближайшие 15 лет, наверное, нет. Если говорить о скоростных автомагистралях, то объективно надо смотреть на те места, где наибольшая интенсивность движения, то есть на главные национальные дороги.

Рижская объездная дорога — самый критический участок — по ней в сутки проезжает 25 тыс. автомобилей, хотя по предыдущему плану было 8–9 тыс. автомобилей.

Участок «Via Baltica» в направлении Литвы тоже проблемный. Эти участки будут реализованы раньше.

Мы начали работы по Баусской объездной дороге, которая является частью создания фактически новой дороги А7, или новой литовской автомагистрали.

Недавно мы встречались с Литовской дорожной администрацией, где нам сообщили о планах строительства четырехполосной автомагистрали до границы с Латвией. Работы планируется завершить к 2034 году», — цитирует М. Лаздовскиса издание LA.LV.