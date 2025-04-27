Россия распространяет дезинформацию о 9 мая в Риге - Служба госбезопасности

Российские шпионы якобы узнали, что могилы советских солдат в Риге будут ликвидированы после археологических раскопок. Служба государственной безопасности утверждает, что это дезинформационная кампания, направленная на дискредитацию Латвии в российском обществе, сообщает TV3.

Служба внешней разведки России заявила, что в Латвии начались планы по массовому уничтожению мемориалов советским солдатам. Служба распространяет информацию о том, что Латвия якобы планирует провести археологические раскопки советских могил, после чего будет сделан вывод, что в них нет останков солдат.

Это послужит предлогом для демонтажа объектов. Схема начнется с Торнякалнского православного кладбища, где похоронено около 3 000 советских солдат.

Служба государственной безопасности ЛР поясняет, что в связи с тем, что в мае этого года исполняется 80 лет со дня окончания Второй мировой войны, Россия проводит масштабную пропагандистскую и дезинформационную кампанию, чтобы усилить свою интерпретацию событий Второй мировой войны, распространяя ложные, клеветнические сообщения и искажая исторические факты.

Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс заявил, что слухи, распространяемые российскими спецслужбами, выглядят как часть гибридной войны против стран Балтии.

Анджанс уверен: «Это часть общей картины. Порванные кабели в Балтийском море, отправка мигрантов, коктейль Молотова в Музее оккупации». Россия надеется на перезагрузку отношений с США и на то, что начнется новая эра, Россия становится более активной».