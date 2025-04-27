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Россия распространяет дезинформацию о 9 мая в Риге - Служба госбезопасности 6 2342

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2025
Neatkarīgā
Россия распространяет дезинформацию о 9 мая в Риге - Служба госбезопасности

Российские шпионы якобы узнали, что могилы советских солдат в Риге будут ликвидированы после археологических раскопок. Служба государственной безопасности утверждает, что это дезинформационная кампания, направленная на дискредитацию Латвии в российском обществе, сообщает TV3.

Служба внешней разведки России заявила, что в Латвии начались планы по массовому уничтожению мемориалов советским солдатам. Служба распространяет информацию о том, что Латвия якобы планирует провести археологические раскопки советских могил, после чего будет сделан вывод, что в них нет останков солдат.

Это послужит предлогом для демонтажа объектов. Схема начнется с Торнякалнского православного кладбища, где похоронено около 3 000 советских солдат.

Служба государственной безопасности ЛР поясняет, что в связи с тем, что в мае этого года исполняется 80 лет со дня окончания Второй мировой войны, Россия проводит масштабную пропагандистскую и дезинформационную кампанию, чтобы усилить свою интерпретацию событий Второй мировой войны, распространяя ложные, клеветнические сообщения и искажая исторические факты.

Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс заявил, что слухи, распространяемые российскими спецслужбами, выглядят как часть гибридной войны против стран Балтии.

Анджанс уверен: «Это часть общей картины. Порванные кабели в Балтийском море, отправка мигрантов, коктейль Молотова в Музее оккупации». Россия надеется на перезагрузку отношений с США и на то, что начнется новая эра, Россия становится более активной».

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#сгб #9 мая #дезинформация
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(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го апреля

    Не осталось ничего святого, только ненависть, злоба и глумление над могилами осталось. Как же это противно!

    24
    2
  • JB
    Janis Berzin
    27-го апреля

    "Россия проводит масштабную пропагандистскую и дезинформационную кампанию" - если она такая масштабная, то почему население Латвии узнаёт о ней от местного гестапо или местечковая охранка работает на СВР?

    101
    2
  • З
    Злой
    Janis Berzin
    27-го апреля

    Потому что известно чью сторону они занимают! Обязательно скриншот разошлю по всему миру!

    6
    4
  • lg
    lo gos
    27-го апреля

    кто пустил татарина в политику?

    8
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го апреля

    Насколько мне помнится, перед сносом Мемориала Освободителям всякие разные латвийские государственные погремушки громко бренчали изо всех утюгов, что это провокация России. Что имеем в итоге? А учитывая наличие в Сейме и Рижской думе изрядного количества от_мороз_ков, которые не погнушаются и чужие могилы вскрыть, ничего удивительного...

    122
    2
  • З
    Злой
    27-го апреля

    Я так понимаю это официальное заявление наших СБ о том что могилы солдат и мемориалы на захоронения трогать не будут, я сделал скриншот статьи и сохранил на несколько носителях, потом будет возможность узнать, кто врёт.

    71
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