Заплатившие за лечение больные жители Латвии смогут долечиться бесплатно

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) с 1 июля начнёт пилотный проект в трёх больницах, который позволит пациентам, начавшим лечение на платной основе, долечится за госсчет, сообщает ЛТВ.

ЛТВ отмечает, что изначально НСЗ планировала начать пилотный проект с 1 марта 2025 года в двух больницах Латвии — в больнице имени Страдыня и Рижской Восточной клинической больнице (Гайльэзерс). В рамках проекта планировалось дать пациентам, начавшим лечение на платной основе, возможность, при необходимости, продолжить его за счёт государства.

Однако после возражений со стороны частных медицинских учреждений проект был временно приостановлен.

В настоящее время, выбрав платное лечение, пациент не может с направлением врача попасть на государственные обследования или получить государственно компенсируемые лекарства.

НСЗ получила жалобы как от медицинских учреждений, так и от семейных врачей о нелогичности системы.

Чтобы понять возможное влияние изменений, НСЗ хотела запустить пилотный проект с 1 марта. Изначально планировалось привлечь пять врачебных специальностей, где наблюдаются длинные очереди, и где приём ведётся как на платной, так и на бесплатной основе: эндокринология, инфектология, кардиология, неврология и ревматология.

Однако Ассоциация работодателей здравоохранения (АРЗ), представляющая частные медицинские учреждения, подала жалобу в Совет по конкуренции. По мнению частников, не было дано ясных объяснений по поводу выбора специальностей, медицинских учреждений и сроков эксперимента.

«Нам показалось, что это несправедливо, что преимущества создаются именно для своих», — заявила исполнительный директор АРЗ Инара Петерсоне.

Совет по конкуренции в своём заключении отметила, что не увидела оснований запрещать эксперимент, выбрав государственные больницы и ограниченное число специальностей, поскольку преимущества не предусмотрены на постоянной основе.

Однако НСЗ на всякий случай расширил круг лечебных учреждений для более детального анализа по всей Латвии, и к проекту будет присоединена также Даугавпилсская больница.

Сейчас планируется начать пилотный проект 1 июля, а срок его проведения изменён — эксперимент продлится один год, чтобы охватить полный цикл.