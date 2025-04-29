Когда дождь и ветер стучаться в окно: в среду Латвию основательно обмоет и проветрит

В среду в Латвии местами пройдут дожди, наибольшее количество осадков ожидается в Видземе, прогнозируют синоптики.

Ближайшая ночь в основном пройдет без осадков. Западный и северо-западный ветер стихнет, а в Курземе сменится на юго-западный. Температура воздуха опустится до +1..+6 градусов.

В последний день апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Будет дуть южный и западный ветер, который в Курземе сменится на северо-западный. Во второй половине дня в западной и центральной части страны ожидаются порывы ветра до 14–19 метров в секунду, а вечером на побережье — до 22 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в среду составит +12..+17 градусов, но в некоторых районах Видземе и на побережье Курземе не превысит +9..+11 градусов.

В Риге в среду временами пройдут дожди, но между облаками будет выглядывать солнце. Ночью ветер станет слабым, температура воздуха опустится до +4..+5 градусов.

Днем южный ветер постепенно усилится и сменится западным; после полудня ожидаются порывы до 15 метров в секунду, а поздним вечером — северо-западный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Дневная температура поднимется до +16 градусов.