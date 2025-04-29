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Минздрав предупреждает: в латвийских аптеках возникает дефицит лекарств 1 1769

Наша Латвия
Дата публикации: 29.04.2025
BB.LV
Минздрав предупреждает: в латвийских аптеках возникает дефицит лекарств

Список недоступных в Латвии лекарств, составленный Государственным агентством лекарств, за две недели удлинился - с 17 до 22 страниц, заявил Latvijas Avīze член правления Латвийской национальной ассоциации по снабжению лекарствами Янис Либкенс.

Список доступных и недоступных лекарств постоянно меняется - одни исчезают, другие появляются.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери недавно заявил на пресс-конференции, что реформа цен не привела к существенным перебоям в поставках лекарств: поставки 98% лекарств на латвийский рынок стабильны и регулярны, а дефицит лекарств наблюдается лишь в 2% случаев.

"Например, для родителей, которым приходится искать лекарства для своих детей, это слабое утешение. За этими двумя процентами стоят конкретные люди", - возразил ему Либкенс. В таких случаях люди едут в Литву или Эстонию, чтобы купить необходимые лекарства, или идут в аптеку, чтобы заказать их.

"В процентном отношении дефицит невелик, но недоступность каждого лекарства - это проблема для конкретного человека", - заявила исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтической помощи Кристине Ючковича.

Почему в Литве есть то, чего нет в Латвии? В основном цены на лекарство устанавливает производитель, и перед выпуском лекарств на рынок он смотрит, какой рынок выгоднее: латвийский с его неполными двумя миллионами жителей или литовский с почти тремя миллионами.

Кроме того, в соседней стране на компенсируемые лекарства выделено больше денег, поэтому и количество включенных лекарств шире, чем в Латвии.

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей, рижский семейный врач Алисе Ницмане-Айшпуре приходит к выводу, что опубликованная на сайте Госагентства лекарств информация не соответствует истине, поскольку иногда красные крестики рядом с лекарством (указывающие на то, что лекарство недоступно) вводят в заблуждение. Время от времени оказывается, что пару упаковок лекарства в той или иной аптеке купить можно.

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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го апреля

    Реформа не привела, Минздрав постоянно врёт о ценах на лекарства и всё это результат безграмотного руководства этим министерством. "Рестарт" правительства тоже провалился. И это тоже результат безграмотного руководства "специалистами" со справками об окончании начальной сельской школы в кармане.

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