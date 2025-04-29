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Много шуму и… ничего: провалилась территориальная реформа Латвии 2 907

Наша Латвия
Дата публикации: 29.04.2025
BB.LV
Много шуму и… ничего: провалилась территориальная реформа Латвии

Административно-территориальная реформа (АТР) 2021 года проводилась на основе ошибочных предположений о финансовой экономии самоуправлений после реформы. Об этом свидетельствуют данные Государственной казны, утверждает Diena.

Официально АТР проводилась для содействия развитию государства и благосостоянию населения.

Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) до реформы заявляло:

"Чем меньше муниципалитет, тем дороже обходится реализация его функций в расчете на душу населения. В долгосрочной перспективе растущие расходы на душу населения потребуют все большей доли бюджетов самоуправлений, что ограничивает их возможности инвестировать в развитие территорий.

За счет концентрации услуг потенциальная экономия средств муниципального бюджета в сферах образования, социальной защиты и общих государственных услуг может составить от 17 млн евро до 130 млн евро в год".

Гладок было на бумаге, да забыли про овраги. По данным Государственной казны, в 2022 году общие расходы всех муниципалитетов на обеспечение функций составили 400 млн евро, тогда как в 2024 году подскочили до 535 млн евро. Вместо того, что снизиться.

В 2022 году общие расходы на образование всех самоуправлений составили 1 229,5 млн евро, а прошлом году выросли до 1 585,5 млн евро.

В 2022 году общие расходы всех самоуправлений на социальную защиту составили 388 млн евро, в прошлом году - 485,5 млн евро.

Эти результаты противоположны тому, что ранее обещало МУУРР.

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#реформа самоуправлений
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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го апреля

    А чему тут удивлятся? Во всех самоуправлениях и муниципалитетах по всей Латвии сидит одна хуторская родня, вот она и "тянет" из госбюджета деньги, чужих там нет и не будет!

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    1
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    29-го апреля

    Не жалко нисколько. Продолжайте и дальше голосовать за те же рожи, которые разрабатывают такого рода реформы:))

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