Ночёвка в палатке возле Maxima Latvija: в чём фокус?

Латвийский блогер Армандс Яунземс поставил палатку прямо у магазина Maxima Latvija на улице Русова,1, в Риге и заночевал там.

Как мы выяснилось, все им сделано ради того, чтобы быть первым на самой масштабной складской распродаже, которая стартовала 24 апреля и продлится до 7 мая.

Ночевка под стенами гипермаркета — дело, мягко говоря, не самое гламурное. Но Армандс знал, на что шел.

«Люди в Латвии любят скидки, и они всегда были на шаг впереди по сравнению со мной. В прошлый раз на распродаже я не успел прийти вовремя и купить все, что хотел. Все самое лучшее уже было раскуплено. Поэтому в этом году я решил быть умнее — ждал в очереди всю ночь. Это потребовало терпения и выносливости, но на этот раз я был уверен, что никто меня не обгонит», — делится с журналистами Армандс.

Парень явно не ошибся: судя по размаху нынешней распродажи, быть первым — стратегически верное решение. Ведь Maxima Latvija пошла ва-банк: в мегараспродаже участвуют не только промышленные товары, но также продукты питания.

“В этом году помимо промышленных товаров мы также включили продукты питания — от консервов, масла, круп, сладостей, макарон, кофе, чая, соли, сахара до других товаров бакалеи, предоставляя клиентам возможность приобрести необходимые повседневные продукты по еще более выгодной цене. В общей сложности будет предложено более 30 000 товаров, а цены начнутся с 9 центов. Это самые низкие цены в каждой категории, дешевле уже не будет”, — комментирует акцию предприятия Лиене Дупате-Угуле, руководитель отдела коммуникаций Maxima Latvija.

В условиях, когда цена на макароны может спровоцировать слезы радости, Армандс не просто проявил изобретательность — он стал символом целеустремленности. “Бороться - искать, найти и купить” — это могло бы быть его девизом.

Организаторы честно предупреждали: покупательский ажиотаж во время акции ожидается серьезный. Поэтому если вы не готовы ставить палатку у входа, есть другой лайфхак: “Мы рекомендуем посещать магазин ранним утром или поздним вечером, когда клиентов обычно меньше”.

Также стоит вооружиться приложением Maxima с функцией “Сканируй сам”, чтобы избежать длинных очередей на кассе. И да, не забудьте заранее освободить багажник автомобиля: как-никак, 30 000 товаров — это не шутки.

Подробности об этом большом событии можно найти здесь.

Ну а Армандсу — отдельный респект. И палатке, пережившей первую волну охоты за скидками — тоже.