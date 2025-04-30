Убрать нельзя оставить. Как долго на дорожных указателях Латвии пробудут Москва и Минск?

Замена дорожных указателей с названиями городов России и Беларуси в настоящее время не является приоритетной задачей, сообщили агентству LETA представители Министерства сообщения.

Министерство подсчитало, что расходы на замену знаков с учётом налога на добавленную стоимость (НДС) могли бы составить примерно 400 000 евро.

Таким образом, Минсообщения представляется более важным вкладывать каждый евро в содержание и строительство дорог местного значения.

В министерстве указали, что в государственной сети автодорог в целом установлены 235 указателей направлений и информационных дорожных знаков с названиями городов Беларуси и России.

Комментируя возможность снятия этих знаков, в министерстве сообщили, что согласно нормативам дорожные знаки должны соответствовать определённым требованиям — на маршрутах государственных главных автодорог необходимо указывать не только города на территории Латвии, но и столицы зарубежных стран или центральные города зарубежных регионов, через которые проходит маршрут.

Названия маршрутов автодорог и включённые в них города установлены Европейским соглашением о международных магистралях (AGR), добавили в министерстве.

Таким образом, в министерстве пояснили, что в национальные нормативные акты изменения вносить не требуется, поскольку отображение городов России и Беларуси связано с единым принципом указания маршрутов и пунктов назначения европейских автодорог, добавили в ведомстве.