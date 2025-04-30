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Убрать нельзя оставить. Как долго на дорожных указателях Латвии пробудут Москва и Минск? 6 2486

Наша Латвия
Дата публикации: 30.04.2025
BB.LV
Убрать нельзя оставить. Как долго на дорожных указателях Латвии пробудут Москва и Минск?
ФОТО: Google Maps

Замена дорожных указателей с названиями городов России и Беларуси в настоящее время не является приоритетной задачей, сообщили агентству LETA представители Министерства сообщения.

Министерство подсчитало, что расходы на замену знаков с учётом налога на добавленную стоимость (НДС) могли бы составить примерно 400 000 евро.

Таким образом, Минсообщения представляется более важным вкладывать каждый евро в содержание и строительство дорог местного значения.

В министерстве указали, что в государственной сети автодорог в целом установлены 235 указателей направлений и информационных дорожных знаков с названиями городов Беларуси и России.

Комментируя возможность снятия этих знаков, в министерстве сообщили, что согласно нормативам дорожные знаки должны соответствовать определённым требованиям — на маршрутах государственных главных автодорог необходимо указывать не только города на территории Латвии, но и столицы зарубежных стран или центральные города зарубежных регионов, через которые проходит маршрут.

Названия маршрутов автодорог и включённые в них города установлены Европейским соглашением о международных магистралях (AGR), добавили в министерстве.

Таким образом, в министерстве пояснили, что в национальные нормативные акты изменения вносить не требуется, поскольку отображение городов России и Беларуси связано с единым принципом указания маршрутов и пунктов назначения европейских автодорог, добавили в ведомстве.

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#дороги
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(6)
  • Д
    Дед
    30-го апреля

    Русские сказки в жизни. Всяку нечисть от русского духа корчит, даже отназваний

    42
    1
  • OT
    Ol Ti
    30-го апреля

    товарищи, обратили внимание что хохляцких флагов все меньше. и даже самые отчаянные "патриоты" - русофобы тихонечко все поснимали (хотя, как мне кажется, все уже зафиксированы, поэтому, вероятно, поздно метаться). может они что-то знают больше?...

    49
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    30-го апреля

    Если бы укры, не придумали русофобить, то и войны с русскими не было бы.

    39
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го апреля

    Как-то неубедительно Латвия играет в русофобию: ограждение на набережной за полмиллиона евро (которое с гербами ЛССР) демонтируем, а на таблички денег жалко. Надо быть последовательным: рахобрать железную дорогу, снести три моста из четырёх, подорвать телевышку, посносить жилые кварталы... Не останавливайтесь, русофобы! После того, как уничтожите всё доставшееся вам "на халяву" от СССР и русских, не забудьте выколоть себе глаза - чтобы случайно не посмотреть в сторону Москвы.

    90
    3
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    30-го апреля

    Общество тяжело заболело, может и неизлечимо

    43
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го апреля

    Что, на русофобию уже денег стало жалко?

    61
    3
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