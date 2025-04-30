Baltijas balss logotype

Почему в Латвии не принимают пустые банки 2 1558

Наша Латвия
Дата публикации: 30.04.2025
BB.LV
Почему в Латвии не принимают пустые банки

«Некоторое время назад я обращалась в газету с вопросом о стеклянных банках из-под консервированных овощей.

Люди сейчас мало занимаются домашней консервацией, в основном покупают готовые консервированные овощи и фрукты, и потом в домах скапливаются или выбрасывается в контейнеры для стекла огромное количество банок, которые в принципе вполне пригодны к использованию.

В тароматах их не принимают, в пунктах приема стеклотары тоже. Но, может быть, их можно сдать самим производителям овощной/фруктовой продукции, хотя бы за символическую цену? Просто выбрасывать то, что еще можно использовать, по-моему, и неправильно, и расточительно. Читательница bb.lv».

Вопрос читательницы мы разослали примерно десятку предприятий (цехов), которые занимаются переработкой овощей и фруктов. И выяснили, что и там не принимают стеклянную тару для вторичного использования – даже если речь идет о банках, в которые была упакована их собственная продукция.

Поскольку – при всем понимании важности вторичного использования ресурсов и вопросов, связанных с экологией, – приоритетом номер один, особенно если речь идет о производстве пищевой продукции, является строгое соблюдение стандартов безопасности пищевых продуктов и надлежащей производственной гигиены.

Эти стандарты устанавливают, в том числе, очень жесткие и конкретные условия использования упаковки. Обеспечить выполнение данных условий в отношении тары, уже бывшей в употреблении, невозможно.

Поэтому, чтобы обеспечить максимальную безопасность продукции, используется только новая тара, произведенная на соответствующих предприятиях и прошедшая контроль качества.

Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
0
0
0
37
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го апреля

    Стеклянную тару с удовольствием принимают в Литве. Мой сосед целый фургон загружает и прёт в Литву каждый день.

    48
    4
  • Фантом Памяти
    Фантом Памяти
    30-го апреля

    Я торчу с их слов: Напитки, что предназначены для распития в общественном месте - оборотные. Остальное для дома, сдавайте в мусорник, где стекло. По их мнению, получается, пиво рассчитано для общественного места распития? По ихним же словам, я должен нарушать законодательство ЛР?

    44
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят 144
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие? 338
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 267
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 729

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 5
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 35
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 41
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 47
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 57
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 66
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 5
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 35
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 41

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео