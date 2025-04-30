Почему в Латвии не принимают пустые банки

«Некоторое время назад я обращалась в газету с вопросом о стеклянных банках из-под консервированных овощей.

Люди сейчас мало занимаются домашней консервацией, в основном покупают готовые консервированные овощи и фрукты, и потом в домах скапливаются или выбрасывается в контейнеры для стекла огромное количество банок, которые в принципе вполне пригодны к использованию.

В тароматах их не принимают, в пунктах приема стеклотары тоже. Но, может быть, их можно сдать самим производителям овощной/фруктовой продукции, хотя бы за символическую цену? Просто выбрасывать то, что еще можно использовать, по-моему, и неправильно, и расточительно. Читательница bb.lv».

Вопрос читательницы мы разослали примерно десятку предприятий (цехов), которые занимаются переработкой овощей и фруктов. И выяснили, что и там не принимают стеклянную тару для вторичного использования – даже если речь идет о банках, в которые была упакована их собственная продукция.

Поскольку – при всем понимании важности вторичного использования ресурсов и вопросов, связанных с экологией, – приоритетом номер один, особенно если речь идет о производстве пищевой продукции, является строгое соблюдение стандартов безопасности пищевых продуктов и надлежащей производственной гигиены.

Эти стандарты устанавливают, в том числе, очень жесткие и конкретные условия использования упаковки. Обеспечить выполнение данных условий в отношении тары, уже бывшей в употреблении, невозможно.

Поэтому, чтобы обеспечить максимальную безопасность продукции, используется только новая тара, произведенная на соответствующих предприятиях и прошедшая контроль качества.