В Риге состоится пробный рейс низкопольного трамвая по маршруту №14

Сегодня в 11:30 в Риге состоится пробный рейс низкопольного трамвая на новом маршруте №14 «Ильгюциемс – Кенгарагс», сообщила агентству LETA представитель ООО «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане.

С 1 мая в Риге будут введены значительные изменения в трамвайной маршрутной сети, в том числе откроется новый трамвайный маршрут №14, который соединит Ильгюциемс с Кенгарагсом. На этом маршруте будут курсировать и низкопольные трамваи, обеспечивая более удобный доступ и в направлении Ильгюциемса.

Эти трамваи будут проходить мимо Рижского международного автовокзала, предоставляя жителям Пардаугавы возможность добраться до окрестностей Центрального рынка.

Действующий маршрут трамвая №2 будет продлён до Милгрависа и в дальнейшем будет курсировать под новым номером — №8 — по маршруту «Милгравис – улица Тапешу».

В выходные дни часть рейсов будет выполняться на участке «Привокзальная площадь – улица Тапешу» и обозначаться номером маршрута 8а. Интенсивность движения останется на уровне прежнего маршрута №2. Также пассажиры смогут пересаживаться на другие трамвайные маршруты, движение которых будет согласовано между собой.

Учитывая, что жителям Ильгюциемса будет доступен новый маршрут №14, в расписании движения маршрута №5 изменятся интервалы.

Маршрут «Ильгюциемс – Милгравис» сохранится, но в расписании будут внесены изменения, увеличивая интервал между рейсами. Эти изменения будут полностью компенсированы новыми рейсами маршрута №14 в направлении Ильгюциемса, а также рейсами маршрута №8 в направлении Милгрависа.

После завершения строительства путепровода в рамках проекта «Rail Baltica» в апреле будет восстановлено трамвайное сообщение до Центрального рынка. Трамвай №10 в дальнейшем будет курсировать по кольцу Центрального рынка против часовой стрелки.

Маршрут из Бишумуйжи будет следовать до набережной 11 ноября, затем по улицам Ластадияс и Центрального рынка до остановки «Автовокзал», далее — по улицам Прагас и 13 Января обратно на привычный маршрут.

Название маршрута останется прежним, и количество рейсов также не изменится — как и ранее, трамвай будет курсировать до Привокзальной площади.

Будут пересмотрены времена отправления трамваев маршрутов №1, №7 и №11, чтобы обеспечить лучшую согласованность с маршрутами №5, №8, №10 и №14 на общих участках. Количество рейсов не изменится, но будет уточнено распределение трамваев между 3-м и 5-м трамвайными депо, сообщили в самоуправлении.