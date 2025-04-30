Ходят тут всякие! В Латвии, если продавец магазина не хочет, он может не продавать товар покупателю

«Столкнулась со странной ситуацией. Хотели купить шкафчик для ванной комнаты, но оказалось, что в магазине остался только один экземпляр – тот, что стоял на витрине, и продавец сказала, что продать его не может.

Логика была такая: этот шкафчик уже собран. Если нам его продать, то, когда поступит новая партия таких же шкафчиков, кому-то из персонала придется тратить время и собирать новый шкафчик – для витрины. То есть чтобы персонал не напрягался, нам было отказано в покупке товара.

Мы, естественно, уехали из этого магазина и нашли то, что нам было нужно, в другом. Тем не менее хотелось бы знать: если товар в магазине в принципе есть и клиент хочет его приобрести, может ли служить основанием для того, чтобы клиенту отказать, аргумент, что этот товар стоит на витрине?

А что в контексте случившегося говорит Закон о защите прав потребителей? Читательница bb.lv»

Центр защиты прав потребителей:

– Согласно статье 1511 Гражданского закона, договором в широком смысле является любое взаимное соглашение между несколькими лицами об установлении, изменении или прекращении правовых отношений.

Договор в более узком смысле (о котором может идти речь в данном конкретном случае) – это взаимное волеизъявление двух лиц (покупатель и торговая точка), основанное на соглашении, целью которого является установление определенных юридических прав.

Таким образом, для заключения договора необходимо согласие обеих сторон. Если одна из сторон возражает против соглашения, сделка не может считаться состоявшейся.

При этом следует отметить, что стороны вправе свободно определять и принимать решение о заключении сделки/договора. Поэтому в данной ситуации, если продавец отказался продать товар, это не может считаться нарушением прав потребителя.