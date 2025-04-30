Baltijas balss logotype

Ходят тут всякие! В Латвии, если продавец магазина не хочет, он может не продавать товар покупателю 1 3927

Наша Латвия
Дата публикации: 30.04.2025
BB.LV
Ходят тут всякие! В Латвии, если продавец магазина не хочет, он может не продавать товар покупателю

«Столкнулась со странной ситуацией. Хотели купить шкафчик для ванной комнаты, но оказалось, что в магазине остался только один экземпляр – тот, что стоял на витрине, и продавец сказала, что продать его не может.

Логика была такая: этот шкафчик уже собран. Если нам его продать, то, когда поступит новая партия таких же шкафчиков, кому-то из персонала придется тратить время и собирать новый шкафчик – для витрины. То есть чтобы персонал не напрягался, нам было отказано в покупке товара.

Мы, естественно, уехали из этого магазина и нашли то, что нам было нужно, в другом. Тем не менее хотелось бы знать: если товар в магазине в принципе есть и клиент хочет его приобрести, может ли служить основанием для того, чтобы клиенту отказать, аргумент, что этот товар стоит на витрине?

А что в контексте случившегося говорит Закон о защите прав потребителей? Читательница bb.lv»

Центр защиты прав потребителей:

– Согласно статье 1511 Гражданского закона, договором в широком смысле является любое взаимное соглашение между несколькими лицами об установлении, изменении или прекращении правовых отношений.

Договор в более узком смысле (о котором может идти речь в данном конкретном случае) – это взаимное волеизъявление двух лиц (покупатель и торговая точка), основанное на соглашении, целью которого является установление определенных юридических прав.

Таким образом, для заключения договора необходимо согласие обеих сторон. Если одна из сторон возражает против соглашения, сделка не может считаться состоявшейся.

При этом следует отметить, что стороны вправе свободно определять и принимать решение о заключении сделки/договора. Поэтому в данной ситуации, если продавец отказался продать товар, это не может считаться нарушением прав потребителя.

Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
23
0
0
25
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • S
    SeaWolf
    2-го мая

    Вот только благосостояние продавца зависит от того что он продал, чем больше продал тем выше у него зарплата. Продавцы имеют свой процент с продаж

    11
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят 144
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие? 338
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 267
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 729

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 5
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 35
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 41
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 47
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 58
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 66
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 5
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 35
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 41

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео