В Латвии у одного человека лабораторно подтверждено заболевание корью, и в связи с этим случаем Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает откликнуться пассажиров, ехавших в автобусе Москва–Рига 16-17 апреля, сообщили bb.lv в ЦПКЗ.

Эпидемиологи начали эпидемиологическое расследование, выясняя обстоятельства заражения, определяя контактных лиц заболевшего и организуя необходимые меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Больной корью прибыл в Ригу 17 апреля в 12:45 международным автобусом Ecolines, который выехал из Москвы 16 апреля в 17:15.

ЦПКЗ запросил информацию о пассажирах рейса у автобусного оператора, но пока не получил её.

ЦПКЗ призывает всех пассажиров этого рейса и водителей срочно связаться с эпидемиологами центра.

В компании Norma-A, осуществляющей пассажирские перевозки под брендом Ecolines, утверждают, что про корь ничего не слышали.

Корь может быть очень серьёзным заболеванием, так как протекает с тяжёлыми осложнениями, указывают в ЦПКЗ.

Для кори характерны высокая температура тела — выше 40 градусов, мелкая красная сыпь и увеличенные лимфатические узлы. Среди осложнений могут быть воспаление уха, лёгких или, в более тяжёлых случаях, воспаление мозговой ткани. Корь может представлять угрозу жизни.