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Ночью в узких улочках Риги: Рижской дума регулирует жизнь города после полуночи 2 1581

Наша Латвия
Дата публикации: 01.05.2025
BB.LV
Ночью в узких улочках Риги: Рижской дума регулирует жизнь города после полуночи
ФОТО: LETA

Столичное руководство разрабатывает вечернюю и ночную «политику города» – чтобы городская среда была насыщенной и после заката.

В планировочных документах написано, что должны быть уравновешены «культура, безопасность, предпринимательство и интересы общества».

На фоне всего этого перед Ратушей прошел пикет: были расставлены раскладушки, уложены подушки и одеяла, а жители требовали обеспечить им ночной покой. Кто же хочет у себя во дворе дискотеку?

А так как интересы бизнеса почему-то превалируют над интересами жителей, то «вечером и ночью город не должен быть пустым» – поясняют ответственные лица. Кстати, кого из них ни спроси, в Риге они почему-то больше не живут, а при солидных окладах перебрались в тихие пригороды.

Рабочая группа на этом фоне разработала три ночных автобусных маршрута, которые должны будут в теплый сезон курсировать с интервалом раз в час, но их пока никто не утверждал.

В общем, что из всего этого получится, станет понятно через год. Пока рабочая группа упорно трудится. Возможно и по ночам.

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Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го мая

    Идиотизм желаний правящих зашкаливает. Пора их менять, но где их взять, ведь на хуторах и в тихих пригородах других нет. Все скамейки "запасных" пусты, нет больше ни баскетболистов и прочих учителей физкультуры. Однако и те что сейчас рвутся к власти особого доверия не внушают. Они много обещают, но делать ничего не будут.

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  • З
    Злой
    1-го мая

    Мужской половой орган вам а не мои деньги, всё припомню- и маски, и принудительные прививки неизвестно какого вещества, и сносы, и переименования, и запреты образования, только продукты (да и то не все) буду покупать в латвии, остальное- зарубежный товар и не в латвийских магазинах!

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