Ночью в узких улочках Риги: Рижской дума регулирует жизнь города после полуночи

Столичное руководство разрабатывает вечернюю и ночную «политику города» – чтобы городская среда была насыщенной и после заката.

В планировочных документах написано, что должны быть уравновешены «культура, безопасность, предпринимательство и интересы общества».

На фоне всего этого перед Ратушей прошел пикет: были расставлены раскладушки, уложены подушки и одеяла, а жители требовали обеспечить им ночной покой. Кто же хочет у себя во дворе дискотеку?

А так как интересы бизнеса почему-то превалируют над интересами жителей, то «вечером и ночью город не должен быть пустым» – поясняют ответственные лица. Кстати, кого из них ни спроси, в Риге они почему-то больше не живут, а при солидных окладах перебрались в тихие пригороды.

Рабочая группа на этом фоне разработала три ночных автобусных маршрута, которые должны будут в теплый сезон курсировать с интервалом раз в час, но их пока никто не утверждал.

В общем, что из всего этого получится, станет понятно через год. Пока рабочая группа упорно трудится. Возможно и по ночам.