С сегодняшнего дня в Латвии начинается пожароопасный период в лесах, свидетельствует опубликованная информация Государственной лесной службы (ГЛС), пишет LETA.

В этот период действуют различные запреты и ограничения, за нарушение которых может наступить административная, гражданская или даже уголовная ответственность.

С целью снижения риска возникновения лесных пожаров, в пожароопасный период всем жителям запрещается бросать в лесах и болотах горящие или тлеющие спички, окурки и другие предметы, разводить костры — за исключением специально оборудованных мест, исключающих распространение огня. Также запрещено оставлять костры без присмотра, сжигать мусор, ездить на механических транспортных средствах вне дорог, проходящих через леса и болота, или совершать иные действия, которые могут привести к пожару.

Кроме того, без согласования с ближайшим участком ГЛС запрещено любое сжигание, вызывающее задымление, так как это может ввести в заблуждение наблюдателей с пожарных вышек.

Сжигать остатки древесины на вырубках в пожароопасный период разрешено только при наличии письменного разрешения лесничего ГЛС.

Лесовладельцы обязаны обеспечить проходимость лесных дорог и просек, очистив их от поваленных деревьев и кустарника, чтобы в случае необходимости лесопожарные машины могли свободно передвигаться.

Также после тушения пожара за последующий надзор за местом возгорания отвечает владелец участка.

По данным ГЛС, в этом году уже зарегистрировано 95 лесных пожаров на площади 42 гектара, из них 10,6 гектара — это молодые посадки.

ГЛС является учреждением государственного управления, подчинённым министру земледелия. Служба контролирует управление и использование лесов, соблюдение нормативов в сфере охоты, осуществляет защиту лесов от пожаров, а также собирает информацию о лесах, лесохозяйственной деятельности, охоте и охотничьих животных.