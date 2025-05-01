Сегодня в Латвии и других странах мира отмечается Праздник труда, пишет ЛЕТА.

Ежегодно Праздник труда отмечается во многих странах мира, и в этот день также поднимаются актуальные вопросы, важные для современных работников.

В статье Национальной энциклопедии о Празднике труда говорится, что в 1886 году Федерация организованных профсоюзов и союзов Америки потребовала для рабочих восьмичасового рабочего дня, который должен был вступить в силу 1 мая 1886 года. Это требование вылилось во всеобщую забастовку в Чикаго и столкновения с полицией, в результате которых погибли несколько человек. Восьмичасовой рабочий день был достигнут, а впервые 1 мая как международный день единства и солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году после провозглашения на первом международном конгрессе социалистических партий в Париже 14 июля 1889 года.

В этот день во многих странах проходят демонстрации с протестными лозунгами против низкой заработной платы и неудовлетворительных условий труда, мер экономии, проводимых правительствами, или высокого уровня безработицы. Масштаб и тематика демонстраций варьируются в зависимости от актуальных проблем конкретного года.

Впервые мероприятия по случаю Праздника труда на территории Латвии прошли в 1893 году в Лиепае.

В Латвии улицы 1 Мая имеются как минимум в 13 населённых пунктах, в Вараклянах и в Скрунде есть площадь 1 Мая, а в Огре — проспект 1 Мая.