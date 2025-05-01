Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии и мире отмечают Праздник труда 4 1432

Наша Латвия
Дата публикации: 01.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии и мире отмечают Праздник труда
ФОТО: LETA

Сегодня в Латвии и других странах мира отмечается Праздник труда, пишет ЛЕТА.

Ежегодно Праздник труда отмечается во многих странах мира, и в этот день также поднимаются актуальные вопросы, важные для современных работников.

В статье Национальной энциклопедии о Празднике труда говорится, что в 1886 году Федерация организованных профсоюзов и союзов Америки потребовала для рабочих восьмичасового рабочего дня, который должен был вступить в силу 1 мая 1886 года. Это требование вылилось во всеобщую забастовку в Чикаго и столкновения с полицией, в результате которых погибли несколько человек. Восьмичасовой рабочий день был достигнут, а впервые 1 мая как международный день единства и солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году после провозглашения на первом международном конгрессе социалистических партий в Париже 14 июля 1889 года.

В этот день во многих странах проходят демонстрации с протестными лозунгами против низкой заработной платы и неудовлетворительных условий труда, мер экономии, проводимых правительствами, или высокого уровня безработицы. Масштаб и тематика демонстраций варьируются в зависимости от актуальных проблем конкретного года.

Впервые мероприятия по случаю Праздника труда на территории Латвии прошли в 1893 году в Лиепае.

В Латвии улицы 1 Мая имеются как минимум в 13 населённых пунктах, в Вараклянах и в Скрунде есть площадь 1 Мая, а в Огре — проспект 1 Мая.

×
Читайте нас также:
#1 мая
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео