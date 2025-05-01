В следующем году планируется перенести два рабочих дня, которые попадают между праздничными днями и выходными — пятницу, 2 января, и понедельник, 22 июня, свидетельствует подготовленный Министерством благосостояния проект правительственного распоряжения, пишет ЛЕТА.

2 января 2026 года выпадает на пятницу между Новым годом (четверг, 1 января) и выходными, а 22 июня — на понедельник между воскресеньем, 21 июня, и Лиго (вторник, 23 июня).

Проект распоряжения предусматривает перенос рабочего дня со 2 января на субботу, 17 января, а рабочего дня с 22 июня — на субботу, 27 июня.

Министерство указывает, что таким образом будет обеспечена непрерывность рабочей недели, с которой переносится день, а у работников появится больше последовательных дней отдыха, которыми они смогут распорядиться по своему усмотрению. Общее количество рабочих дней в календарном году не изменится.

Согласно Трудовому закону, если рабочий день попадает между праздником и выходными, работодатель может определить его как выходной и перенести на субботу той же или другой недели в рамках того же месяца.

При этом норма предусматривает, что для работников госучреждений, финансируемых из государственного бюджета, у которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, Кабинет министров должен издать распоряжение о переносе рабочего дня на следующий год не позднее 1 июля текущего года.

Если работник по религиозным убеждениям или другим уважительным причинам не может выйти на работу в перенесённый рабочий день, он может использовать этот день как оплачиваемый отпуск или, по договорённости с работодателем, отработать его в другое время.

Результаты опроса, проведённого Министерством благосостояния, показывают, что большинство учреждений поддерживают указанные переносы рабочих дней в 2026 году.

Практика переноса рабочих дней применяется уже давно и со временем стала традицией, которая в целом воспринимается положительно, отмечает министерство. Ежегодно министерство проводит опрос среди финансируемых из бюджета учреждений, самоуправлений, предприятий и организаций по вопросу переноса рабочих дней.