Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В следующем году планируется перенести два рабочих дня 1 1911

Наша Латвия
Дата публикации: 01.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: В следующем году планируется перенести два рабочих дня
ФОТО: Unsplash

В следующем году планируется перенести два рабочих дня, которые попадают между праздничными днями и выходными — пятницу, 2 января, и понедельник, 22 июня, свидетельствует подготовленный Министерством благосостояния проект правительственного распоряжения, пишет ЛЕТА.

2 января 2026 года выпадает на пятницу между Новым годом (четверг, 1 января) и выходными, а 22 июня — на понедельник между воскресеньем, 21 июня, и Лиго (вторник, 23 июня).

Проект распоряжения предусматривает перенос рабочего дня со 2 января на субботу, 17 января, а рабочего дня с 22 июня — на субботу, 27 июня.

Министерство указывает, что таким образом будет обеспечена непрерывность рабочей недели, с которой переносится день, а у работников появится больше последовательных дней отдыха, которыми они смогут распорядиться по своему усмотрению. Общее количество рабочих дней в календарном году не изменится.

Согласно Трудовому закону, если рабочий день попадает между праздником и выходными, работодатель может определить его как выходной и перенести на субботу той же или другой недели в рамках того же месяца.

При этом норма предусматривает, что для работников госучреждений, финансируемых из государственного бюджета, у которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, Кабинет министров должен издать распоряжение о переносе рабочего дня на следующий год не позднее 1 июля текущего года.

Если работник по религиозным убеждениям или другим уважительным причинам не может выйти на работу в перенесённый рабочий день, он может использовать этот день как оплачиваемый отпуск или, по договорённости с работодателем, отработать его в другое время.

Результаты опроса, проведённого Министерством благосостояния, показывают, что большинство учреждений поддерживают указанные переносы рабочих дней в 2026 году.

Практика переноса рабочих дней применяется уже давно и со временем стала традицией, которая в целом воспринимается положительно, отмечает министерство. Ежегодно министерство проводит опрос среди финансируемых из бюджета учреждений, самоуправлений, предприятий и организаций по вопросу переноса рабочих дней.

×
Читайте нас также:
#работа
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео