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ВНЖ для россиян: критика Путина не освобождает от выдворения из Латвии 2 2787

Наша Латвия
Дата публикации: 01.05.2025
BB.LV
ВНЖ для россиян: критика Путина не освобождает от выдворения из Латвии
ФОТО: LETA

Верховный суд (ВС) Латвии принял важное решение о виде на жительство для россиян, которые ранее купили здесь недвижимость.

ВС подтвердил: отказ в продлении вида на жительство россиянам за покупку недвижимости не требует индивидуального обоснования, сообщил Карлис Арайс, советник Сената ВС по связям с общественностью.

То есть: даже самые активные критики действий России на Украине попадают под "военные" поправки в латвийском Законе об иммиграции. И могут быть высланы из страны наравне с пропутинскими россиянами.

"Мы с мужем не согласны"

Итак, департамент по административным делам Верховного суда Латвии отказался возбудить кассационное производство по делу, в котором два гражданина России оспаривали неблагоприятное для них решение Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ). Им отказали в повторной выдаче временного вида на жительство, основанного на приобретении недвижимости в Латвии.

Из материалов дела следует, что заявительница в 2017 году получила временный вид на жительство до 2022-го года, так как ей принадлежала недвижимость в Латвии.

Второй заявитель получил разрешение как ее супруг.

Однако после начала военных действий на Украине латвийские депутаты внесли изменения в нормы Закона об иммиграции, приостановив возможность продления временных видов на жительство для всех граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, получивших разрешения на основании приобретения недвижимости в Латвии.

Что существенно: новые нормы не предусматривают оценку позиции конкретного лица по поводу военных действий России против Украины.

В 2022 году заявители обратились в УДГМ с просьбой продлить их виды на жительство, но получили отказ на основании внесенных изменений в закон.

Решение учреждения было обжаловано в административном суде, но суды первой и второй инстанций отклонили жалобу.

"В интересах национальной безопасности"

В свою очередь Верховный суд отказал в кассации. При этом ВС указал, что выдача (или невыдача) вида на жительство на основании приобретения недвижимости — это самостоятельное политическое решение государства, которое в данном случае обосновано соображениями национальной безопасности в конкретной геополитической ситуации.

Таким образом, различный подход к лицам, запрашивающим вид на жительство на основании трудовой деятельности (что связано с обязательствами Латвийской Республики в сфере права Европейского союза), и лицам, запрашивающим разрешение на основании приобретения недвижимости, имеет обоснованную и объективную причину.

Мнение заявителей о том, какая группа лиц представляет большую угрозу для национальной безопасности, в данном случае не имеет юридического значения.

Также в решении отмечено, что для предотвращения возможных угроз национальной безопасности, связанных с пребыванием граждан государства-агрессора в Латвии, в текущей геополитической ситуации государство не обязано доказывать, представляет ли конкретный гражданин Российской Федерации фактическую угрозу безопасности страны.

(Дело No: SKA-417/2024 (A420143723).

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#внж #выдворение
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Антон Городницкий
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(2)
  • Д
    Дед
    2-го мая

    Закон, во всем мире, не имеет обратной силы, т.е. не может быть применим к предыдущим действием, только латышский суд не считает, что люди получившие постоянный вид на жительство, при изменении законодательства, могут его потерять. Это латышская страна и латышские законы!

    1
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  • Ч
    Чангл
    1-го мая

    История успеха, показывает, что в Латвию больше не один нормальный человек не вложит и цента. Захотелось отобрали, дом понравился тоже забрали. Прям как фашисты у евреев отбирали

    57
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