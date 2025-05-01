ВНЖ для россиян: критика Путина не освобождает от выдворения из Латвии

Верховный суд (ВС) Латвии принял важное решение о виде на жительство для россиян, которые ранее купили здесь недвижимость.

ВС подтвердил: отказ в продлении вида на жительство россиянам за покупку недвижимости не требует индивидуального обоснования, сообщил Карлис Арайс, советник Сената ВС по связям с общественностью.

То есть: даже самые активные критики действий России на Украине попадают под "военные" поправки в латвийском Законе об иммиграции. И могут быть высланы из страны наравне с пропутинскими россиянами.

"Мы с мужем не согласны"

Итак, департамент по административным делам Верховного суда Латвии отказался возбудить кассационное производство по делу, в котором два гражданина России оспаривали неблагоприятное для них решение Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ). Им отказали в повторной выдаче временного вида на жительство, основанного на приобретении недвижимости в Латвии.

Из материалов дела следует, что заявительница в 2017 году получила временный вид на жительство до 2022-го года, так как ей принадлежала недвижимость в Латвии.

Второй заявитель получил разрешение как ее супруг.

Однако после начала военных действий на Украине латвийские депутаты внесли изменения в нормы Закона об иммиграции, приостановив возможность продления временных видов на жительство для всех граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, получивших разрешения на основании приобретения недвижимости в Латвии.

Что существенно: новые нормы не предусматривают оценку позиции конкретного лица по поводу военных действий России против Украины.

В 2022 году заявители обратились в УДГМ с просьбой продлить их виды на жительство, но получили отказ на основании внесенных изменений в закон.

Решение учреждения было обжаловано в административном суде, но суды первой и второй инстанций отклонили жалобу.

"В интересах национальной безопасности"

В свою очередь Верховный суд отказал в кассации. При этом ВС указал, что выдача (или невыдача) вида на жительство на основании приобретения недвижимости — это самостоятельное политическое решение государства, которое в данном случае обосновано соображениями национальной безопасности в конкретной геополитической ситуации.

Таким образом, различный подход к лицам, запрашивающим вид на жительство на основании трудовой деятельности (что связано с обязательствами Латвийской Республики в сфере права Европейского союза), и лицам, запрашивающим разрешение на основании приобретения недвижимости, имеет обоснованную и объективную причину.

Мнение заявителей о том, какая группа лиц представляет большую угрозу для национальной безопасности, в данном случае не имеет юридического значения.

Также в решении отмечено, что для предотвращения возможных угроз национальной безопасности, связанных с пребыванием граждан государства-агрессора в Латвии, в текущей геополитической ситуации государство не обязано доказывать, представляет ли конкретный гражданин Российской Федерации фактическую угрозу безопасности страны.

(Дело No: SKA-417/2024 (A420143723).